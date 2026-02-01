ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

勞退新制改革1／1300萬勞工注意！　勞退金修法5大變革攸關荷包

▲勞退新制修法5大重點前後比較。（點圖可放大）

圖文／鏡週刊

面對高齡化社會來得又快又急，退休後的經濟保障，成為不少勞工最在意的事。勞動部近期完成《勞工退休金條例施行細則》部分條文修正，針對實務上常見的爭議與漏洞加以補強，希望讓退休金制度更貼近勞工實際需求。

勞動部發現，勞退新制實務上仍存在不少問題。部分雇主為了省去行政作業，拒絕協助勞工申報或代為收繳自願提繳退休金，卻因現行法規未設罰則，勞工往往求助無門；也有勞工因不熟悉規定，或企業行政疏失，誤選月退休金後，才發現難以更改，影響自身權益。

舉例來說，影響勞工退休金最深的，莫過於勞退要選一次領、或者是月領。依據現在的規定，勞工提繳年資滿15年以上，可選擇「按月領取」或「一次請領」，但選定後並不能反悔。

導致有些勞工因為不熟悉規定，先選了「月領」、但實際上是想要選「一次領」；而在修法後，選擇月領的勞工，能在第一次撥付入帳日起有30天的猶豫期，變更請領一次退休金。不過若選擇一次請領、要改為月領，目前還無法。

較少人注意的是，勞退金請領有10年時效，但台灣有不少案例是，勞工的未成年遺屬長大後，才知道親屬留下的退休金，請領時已過時效。勞動部修法後，勞工未成年的遺屬或指定請領人繼承請領退休金，可請求的10年期間，自「成年日」起算。

另外，勞退金在修法後，也無法成為債權人申請扣押的標的，更加保障遺屬的權益。


