「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

擁「數位黃金」封號的比特幣價格瘋狂跳水，台北時間今（1）日清晨 2 點半，現貨價格最低觸及 75,678 美元，部分交易所合約價一度極為接近 7.5 萬美元關卡，單日跌幅約 12%。隨著市場避險資金轉向黃金等傳統資產，比特幣「數位黃金」的定位再度遭到嚴峻挑戰，加密貨幣市場全面承壓。

根據《金融時報》、《路透社》與《CoinDesk》等平台消息，此波比特幣重挫發生在全球流動性疑慮升高之際。市場憂心美國未來貨幣政策可能轉向更緊縮，加上關稅威脅與地緣政治緊張局勢升溫，投資人紛紛湧向黃金、白銀等避險資產，反觀加密貨幣則被交易員視為高風險標的，賣壓明顯加重。

「數位黃金」失靈　與金價走勢明顯脫鉤

近期黃金價格一度大漲並創下歷史新高，雖然隨後出現回檔，但整體表現仍顯著優於比特幣。市場人士指出，本波關稅與地緣政治風險測試下，比特幣未能發揮避險功能，與黃金走勢出現明顯脫鉤，也再度引發外界對其「數位黃金」敘事的質疑。

Strategy浮現虧損！短期無爆倉但募資受限

在企業端，持幣量居市場之冠的美國上市公司 Strategy（原 MicroStrategy，股票代碼 MSTR），其處境成為市場關注焦點。Strategy 目前共持有 712,647 枚比特幣，平均買入成本約為 每枚 76,037 美元。隨著比特幣價格跌破該水準，Strategy 的比特幣部位正式轉為帳面浮虧。

不過，分析指出，Strategy 短期內並未面臨流動性危機。公司所持比特幣 全數未作為抵押品（unencumbered），不存在保證金或清算壓力，也沒有被迫賣幣的風險。公司資產負債表上仍保有約 22.5 億美元現金，主要用於支付股息與營運需求。

此外，Strategy 帳上約 82 億美元的可轉換公司債，最早的賣回權時間點落在 2027 年第三季，短期內並無到期壓力，公司亦具備展期或轉換為股票的財務彈性。

真正的衝擊，則反映在募資能力。Strategy 過去多透過「即時市場增發（ATM）」方式，在股價高於比特幣淨資產價值（mNAV）時籌資買幣。然而，隨著比特幣價格下跌，MSTR 股價溢價優勢消失，部分時間甚至轉為折價，使得增發股票買幣的吸引力大幅下降，未來擴大持幣規模的速度勢必放緩。

挖礦業「雪上加霜」美暴風雪被迫停機

挖礦產業同樣遭遇逆風。近期美國極端天氣影響電力供應，多個主要礦場被迫限電停機，比特幣全網算力自去年 11 月以來已下滑約 12%，創下中國禁礦後最大跌幅。算力下降連帶拖累礦工收入與產量，獲利能力跌至近一年低點，產業經營壓力急遽升高。

分析人士指出，隨著資金分流至永續合約、預測市場及其他加密金融工具，比特幣正面臨角色重新定位的關鍵時刻。若價格持續低檔震盪，包括 Strategy 在內的持幣公司、礦商與相關概念股，短期內恐仍難以擺脫壓力。

關鍵字： 比特幣數位黃金Strategy挖礦避險

