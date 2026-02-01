ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

▲比特幣爆倉。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普提名新任聯準會主席華許等效應下，美元走升，引發加密貨幣殺盤盡出，過去24小時內已有逾42萬人爆倉，損失金額高達812億元。

至截稿為止，比特幣跌6.21%報7萬8744.65美元，乙太坊跌9.35%報2441.69美元，Solana跌11.75%。

根據CoinGlass 數據統計，最近24小時，全球共有42萬9464人被爆倉，爆倉總金額約為25.8億美元（約新台幣812億元）。

至於最大單筆爆倉單發生在Hyperliquid - ETH-USD，單筆爆倉價值222.65萬美元（約新台幣70.46億元）。

《彭博社》引用 CoinGecko 的數據，這波拋售在過去 24 小時內，已使整體加密貨幣市場總市值蒸發約1110億美元（約新台幣3.48兆元）。

這次回落也延續了比特幣數周來在總體經濟層面的失望表現。比特幣未能對一連串過去本應對其有利的市場發展做出反應。美元在 1 月大部分時間走弱，但這並未有效提振加密市場情緒。

在黃金價格飆升至歷史新高期間，比特幣也未出現任何具意義的反彈；而在上周五金銀價格大幅回落後，比特幣同樣未能吸引資金流入。

這種缺乏買盤支撐的情況，再度引發市場對比特幣在整體投資組合中角色的質疑。比特幣曾被定位為既可追逐動能、又可對沖貨幣貶值的資產，但目前似乎難以勝任這兩種功能。現貨 ETF 持續出現資金流出，地緣政治風險未能帶動需求，而傳統避險資金仍主要集中在貴金屬與現金之中。

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

