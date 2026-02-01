ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

Meta智慧眼鏡零組件訂單兩度上修　預估帶動今年全球AR眼鏡出貨達95萬台

▲▼ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新近眼顯示產業調查，隨著AI與穿戴式裝置深度融合，Meta Ray-Ban Display Glasses在終端市場獲得的回饋明顯優於預期，近半年內已大幅上修多項關鍵零組件訂單。在大廠推波助瀾之下，TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率為53%。

TrendForce供應鏈調查結果顯示，Meta初期對AR眼鏡市場需求採取相對保守的態度，除了考量過往VR裝置銷售的表現，也因關鍵光學零組件的供應仍受限。以Lumus陣列光波導為例，由於製程相對複雜與精密，Meta最初的訂單僅約8萬台，屬於測試市場水溫的規模；產品上市半年內，拉貨節奏迅速調整，近期已擴大至15萬台，增幅高達87.5%。其餘如OmniVision的Liquid Crystal on Silicon ( LCoS )、Goeroptics光引擎組裝，以及SCHOTT的光波導關鍵光學零組件訂單，也呈階梯式成長。

為因應逐步升溫的拉貨力道，上游顯示與組裝相關的代工體系正同步優化產線與提升良率，以協助Meta達成未來兩年內累積50萬台出貨量的階段性目標。

TrendForce表示，此一情況反映產品在通路端去化速度極快，也顯示消費者仍高度好奇帶有顯示的AI智慧眼鏡，更象徵Meta在穿戴式裝置策略的調整，已一定程度扭轉過去VR裝置銷售疲弱引發的市場疑慮。

短期內，Meta的成功勢必加速其他品牌、生態系夥伴對AR眼鏡的硬體規格升級，以及AI應用情境深化、軟體生態整合發展。然而，在Meta發佈下一代產品前，Samsung、Google等大廠亦會推出自有品牌的AR眼鏡。現有供應鏈在光學、顯示與組裝等關鍵環節的產能與良率，是否能跟上市場需求快速放量，將成為產業能否順利擴張的關鍵。

此外，當新鮮感逐步消退後，消費者對產品實際使用價值與AI體驗的檢視將更加嚴格，品牌唯有致力兼顧產品體驗舒適度、價格帶合理性與生態內容完整性，才能回應市場對AR眼鏡不斷升高的期待，並順利邁入下一個成長階段。TrendForce預估，隨著各大廠持續加入帶動市場拓展，AR眼鏡出貨量將於2030年達到3,211萬台。

2026-02-01
