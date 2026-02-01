長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

▲長和在巴拿馬運河兩端的碼頭經營權遭判違憲，是商業風險之外難料的政治風險。（圖／路透社）

記者張佩芬／綜合報導

上周四(29日)，巴拿馬最高法院宣佈裁定李嘉誠長和集團在巴拿馬的兩座碼頭經營特許權違憲，巴拿馬將收回碼頭，暫由馬士基集團接手。國內海運界高階指出，經營了近28年的碼頭突然被說違憲，明顯是政治凌駕商業的行為，長和恐需花長時間打官司，估計會將碼頭出售案分拆處理，先賣沒有爭議的41個碼頭。

去年3月在開曼群島註冊的長江和記實業，宣佈計劃以約228億美元的價格，將其全球港口業務的80%股權出售給由美國貝萊德、全球基礎建設合夥公司以及地中海航運公司旗下的Terminal Investment Ltd(TiL)組成的「貝萊德—TiL財團」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項交易涵蓋全球23個國家的43個港口，但不包括香港和中國大陸的港口資產。其中，位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯多福兩個港口的出售引發中美政治角力。

美國總統川普曾公開表示，美國應「收回」對巴拿馬運河的控制權，並指責中國大陸透過長和控制該戰略水道；中國則是要求中遠海運參與長和碼頭出售案，並取得等比例股權，也就是持股三分之一。

國內貨櫃船運高階分析，根據摩根大通數據，巴拿馬港口在長和集團的EBITDA中佔比僅約1%，長和近幾年出售大陸一些碼頭與房產，資金轉向英國的能源與公用事業，包括風力發電場、配電網、水務及燃氣運輸公司，收購英國港口、鐵路網及飛機租賃業務與英國社會房屋項目等，應該是朝估計獲利率更高的行業發展。

目前全球貨櫃碼頭都是可獲利的事業，對於貨櫃船公司來說，擁有自己的貨櫃碼頭，更是具有加分效果，業界估計，如果分拆出售，依然可以吸引不少貨櫃船公司與碼頭營運商，至於巴拿馬碼頭，長和估計要花相當時間打這場國際官司。

中國外交部上周五(30日)在例行記者會上對於長和巴拿馬碼頭案表示，裁決有悖巴拿馬批准相關特許經營權的法律，企業已表態將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利，大陸官方則將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。中方能否在該案確實發揮對長和權益的保障，則有待觀察。

長和在巴拿馬的碼頭投資，是在1997年簽署，由當時的執政團隊受予長和子公司巴拿馬港口公司(Panama Ports Company)碼頭經營權，並於2021年續簽25年長約，允許長和獨家運營這些港口。

巴拿馬最高法院的簡短聲明指出，合同違反巴拿馬憲法，可能涉及財務違規，如未向政府分享10%的淨收入、未繳稅款和社會保障金，總欠款據稱高達數億美元。此案源於2025年巴拿馬檢察長發佈的具有約束力的意見，認為合同不當轉讓國家專屬權利，損害公共利益、競爭和經濟權益，巴拿馬審計長辦公室進行的審計發現合同續簽存在違規，並於2025年提起訴訟，推動法院最終裁決。

按照當地法律，長和可以申請對巴拿馬最高法院的裁定進行澄清，但不能提出上訴。巴拿馬運河承載了約5%的全球海上貿易，而這兩個港口處理巴拿馬運河約40%的貨櫃輸送量，約全球2%的貿易量。