輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

記者陳瑩欣／台北報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層前接受媒體堵訪，被問到北士科總部進度時，黃仁勳以「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」（The signing is easy！）回應，引起現場一陣笑聲。

黃仁勳表示，他對北士科總部興建非常興奮，輝達因為有很多的員工，從晶片設計、研發、封裝、系統等工作人員，有很多工程師在那裡工作，需要更大的空間。

對於輝達總部現在的選址，黃仁勳表示「非常滿意」，也相當感謝北市府、支持輝達的人，他坦言，「如果一切順利，希望能盡快完成簽約並開始動工，不過實際完工仍然需要好幾年」，並提到自己腦中的建築物相當驚人，這比他預期來得更壯觀，他也強調，會比外界所看到的建築物更美麗、壯觀，並承諾它將會是台北的標亮建築。

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／翻攝畫面）

今日餐敘，選在鄒記食舖未對外營業的日子，除了台積電董事長魏哲家出席以外，包括台積電共同營運長侯永清、秦永沛都是座上賓，足見台積電相當重視。

黃仁勳表示，昨日與台廠供應鏈聚餐，也向他們祝福新年快樂，並表達對伙伴的感謝，他們在過去一年創造了新的紀錄，他也替供應鏈締造好成績感到高興。他特別點名台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）開始在AI工廠上努力，他們今年將會再創新紀錄。

至於黃仁勳為期4天的台北行，他坦言「這是我的最後一站」，明天也許還有2個和員工的會議，開完會後將飛離台灣。

【防盜式停車】停車技術太神了吧！　前後只剩拳頭＋一指距離

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日被問到投資Open AI高達千億美元投資生變的消息，脫口說出「我們從未承諾（We Never Said！）」並表示，他們邀請我們投資，但我們會評估每一次投資的機會。

2026-02-01 19:10
輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層前接受媒體堵訪，被問到北士科總部進度時，黃仁勳以「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」（The signing is easy！）回應，引起現場一陣笑聲。

2026-02-01 18:55
長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

上周四(29日)，巴拿馬最高法院宣佈裁定李嘉誠長和集團在巴拿馬的兩座碼頭經營特許權違憲，巴拿馬將收回碼頭，暫由馬士基集團接手。國內海運界高階指出，經營了近28年的碼頭突然被說違憲，明顯是政治凌駕商業的行為，長和恐需花長時間打官司，估計會將碼頭出售案分拆處理，先賣沒有爭議的41個碼頭。

2026-02-01 16:34
Meta智慧眼鏡零組件訂單兩度上修　預估帶動今年全球AR眼鏡出貨達95萬台

Meta智慧眼鏡零組件訂單兩度上修　預估帶動今年全球AR眼鏡出貨達95萬台

根據TrendForce最新近眼顯示產業調查，隨著AI與穿戴式裝置深度融合，Meta Ray-Ban Display Glasses在終端市場獲得的回饋明顯優於預期，近半年內已大幅上修多項關鍵零組件訂單。在大廠推波助瀾之下，TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率為53%。

2026-02-01 14:15
快加油！汽油明起漲0.3元　柴油漲0.6元

快加油！汽油明起漲0.3元　柴油漲0.6元

台灣中油公司宣布自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

2026-02-01 12:06
虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

美國總統川普提名新任聯準會主席華許等效應下，美元走升，引發加密貨幣殺盤盡出，過去24小時內已有逾42萬人爆倉，損失金額高達812億元。

2026-02-01 11:39
「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

擁「數位黃金」封號的比特幣價格瘋狂跳水，台北時間今（1）日清晨 2 點半，現貨價格最低觸及 75,678 美元，部分交易所合約價一度極為接近 7.5 萬美元關卡，單日跌幅約 12%。隨著市場避險資金轉向黃金等傳統資產，比特幣「數位黃金」的定位再度遭到嚴峻挑戰，加密貨幣市場全面承壓。

2026-02-01 10:58
新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

農曆春節將至，開心領到年終獎金和新年紅包的民眾，該如何妥善運用此筆資金「錢滾錢」？專家指出，現階段全球股市已處於高檔，民眾不妨善用數位銀行的高利活存優惠為自己「補財庫」，讓年終獎金和紅包愈滾愈大，尤其是部分數位銀行提供的活存優惠利率甚至還高於定存，民眾既能賺取高利息，還能保有隨時出手進場投資的靈活性！

2026-02-01 06:05
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日再度於台北磚窯古早味懷舊餐廳舉行「兆元宴」和供應鏈夥伴餐敘，在餐敘尾聲，黃仁勳也親自送台積電董事長魏哲家離開，黃仁勳受訪時更表示，台積電今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓和CoWoS，他也強調，台積電做得非常好。

2026-01-31 20:58
黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日再度於台北磚窯古早味懷舊餐廳舉行「兆元宴」和供應鏈夥伴餐敘，黃仁勳今日也搭乘邁巴赫休旅車到場，隨後和所有與會來賓進行大合照，此次坐在黃仁勳左右第一排的為緯創董座林憲銘、廣達副董事長梁次震、廣達創辦人林百里、台積電董事長魏哲家 、聯發科執行長蔡力行以及華碩創辦人施崇棠。

2026-01-31 18:25

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳兆元宴8桌10萬有找　最愛2道菜

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

黃仁勳供應鏈夥伴「這家」去年漲勢最兇

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金　拋物線飆升發生在周期末

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

黃仁勳將拜土地公？　廟方說明

新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

