輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層前接受媒體堵訪，被問到北士科總部進度時，黃仁勳以「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」（The signing is easy！）回應，引起現場一陣笑聲。

黃仁勳表示，他對北士科總部興建非常興奮，輝達因為有很多的員工，從晶片設計、研發、封裝、系統等工作人員，有很多工程師在那裡工作，需要更大的空間。

對於輝達總部現在的選址，黃仁勳表示「非常滿意」，也相當感謝北市府、支持輝達的人，他坦言，「如果一切順利，希望能盡快完成簽約並開始動工，不過實際完工仍然需要好幾年」，並提到自己腦中的建築物相當驚人，這比他預期來得更壯觀，他也強調，會比外界所看到的建築物更美麗、壯觀，並承諾它將會是台北的標亮建築。

今日餐敘，選在鄒記食舖未對外營業的日子，除了台積電董事長魏哲家出席以外，包括台積電共同營運長侯永清、秦永沛都是座上賓，足見台積電相當重視。

黃仁勳表示，昨日與台廠供應鏈聚餐，也向他們祝福新年快樂，並表達對伙伴的感謝，他們在過去一年創造了新的紀錄，他也替供應鏈締造好成績感到高興。他特別點名台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）開始在AI工廠上努力，他們今年將會再創新紀錄。

至於黃仁勳為期4天的台北行，他坦言「這是我的最後一站」，明天也許還有2個和員工的會議，開完會後將飛離台灣。