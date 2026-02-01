黃仁勳宴請魏哲家！親揭此行是最後一站：會回台灣與北市府簽約

記者董美琪／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚台積電董事長暨總裁魏哲家等高層於私廚餐敘，向台積電表達感謝之意，並透露這場餐會是他此行訪台的最後一站。他表示，接下來仍將與員工進行2場內部會議，預計明（2日）搭機離台。

▲黃仁勳在私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，與魏哲家一同步出餐廳，並向現場民眾發送紅豆餅。（圖／攝影中心翻攝）



黃仁勳於晚間5時30分抵達台北鄒記食舖，入內前接受媒體訪問時指出，這次聚餐主要是為了感謝台積電過去1年來的全力支持。他直言，輝達在過去1年創下歷史新高，台積電同樣交出亮眼成績，「我為他們感到非常驕傲」。

晚間8時35分左右，黃仁勳與魏哲家一同步出餐廳，並向現場民眾發送紅豆餅。他受訪時再次強調，過去一年是創紀錄的一年，不僅輝達表現亮眼，許多台灣企業也同步寫下佳績，並樂觀預期2026年將再創新高。

▼黃仁勳與魏哲家幫民眾簽名。（圖／攝影中心翻攝）



針對外界關注的輝達台灣新總部進度，黃仁勳表示，已順利取得1塊理想基地，未來將打造一棟具代表性的建築，目前已迫不及待向外界展示相關設計。他也承諾將再度返台與台北市政府進行簽約，待行程時間確認後，會第一時間對外說明。

黃仁勳形容，今晚是氣氛溫馨且令人難忘的餐會，與會者不僅共享美食，也享受彼此交流的時光，現場還安排了抽獎與禮品。他特別向台積電及魏哲家表達感謝，直言過去一年成果令人難以想像，「沒有台積電，這一切都不可能實現」。

▲黃仁勳感謝台積電過去一年關鍵支援。（圖／攝影中心翻攝）



回顧產業表現，黃仁勳指出，除了台積電之外，鴻海、緯創等多家台灣企業同樣交出創紀錄的成績單，顯示台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

他也再次說明，輝達未來將在台灣打造規模龐大的工程團隊，以因應產品與系統複雜度大幅提升的趨勢。黃仁勳解釋，過去在Hopper架構時代，一台超級電腦僅需單一晶片；在台積電的製程技術支援下，新一代Vera Rubin架構已提升至6顆晶片，系統整合難度明顯增加，也使台灣工程人才需求更加迫切。

▼黃仁勳直言2025年是創紀錄的一年，台積電、鴻海、緯創等台灣企業表現亮眼，並預測2026年將再創新高。（圖／攝影中心翻攝）

