ONE上季虧8800萬美元　萬海同期因亞洲線旺季獲利估逾3億美元

日本海洋網聯船務(ONE)上周五(30日)公佈2025財年第三財報(2025年10月1日至12月31日，即自然年第四季)，虧損8800萬美元。國內法人指出，去年第四季歐美線比重高的貨櫃船公司，估計獲利與第三季相較至少是腰斬，萬海航運(2615)因為亞洲線比重高，季內營收僅較第三季少16.47億台幣，估計獲利在100億台幣上下，超過3億美元。

萬海去年第三季營收新台幣350.29億元，歸屬母公司淨利116.39億元，第四季營收333.82億元，少了16.47億元，如果第四季營運成本沒有變動，淨利估計約99.92億元，還能加些美元回沖利益。

萬海去年上半年營收，亞洲區間航線含中東與印度，佔比約62%，第四季是亞洲區間航線旺季，運費水平優於歐美線，因此即使美國與南美線運價下修，公司營收季減幅僅4.70%。

萬海去年前三季歸屬母公司稅後淨利214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。法人估萬海去年全年獲利約310億元，EPS約11元。

法人估算，歐美線營收佔高達六、七成的貨櫃船公司，去年第四季獲利至少是腰斬，甚至再腰斬，但多數還是小有獲利，ONE出現8800萬美元虧損有沒有特別因素不知。

至於今年第一季，以去年12月與今年1月運費水平，加上2月中國農曆年長假，估計多數貨櫃船公司都會出現虧損，賺錢要靠後面三季。

ONE則是表示，雖然四季度貨運量和運價有所下降，預計一季度會復甦。根據ONE最新2025財年業績指引，預計2026年一季度淨利潤為2700萬美元。

ONE執行長Jeremy Nixon表示，「隨著繼續應對當前全球格局的複雜性，2025財年第3財季的業績反映了一個充滿挑戰的運營環境。儘管市場動態影響了本季度的業績，但ONE仍然專注於嚴格的運力管理、成本控制和持續的網路優化，以提高運營彈性。通過利用戰略合作夥伴關係，ONE加強了可靠的服務網路，更好地為客戶服務。

ONE在自然年四季度營收40.7億美元，年減15.9%；息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為5.4億美元，年減66.1%，息稅前利潤(EBIT)為虧損8400萬美元; 淨利潤為虧損8800萬美元。

目前ONE預計2025財年(日本財年4月起算)營收約166億美元， EBITDA約為27億美元，EBIT約為3億美元，淨利潤約為3.1億美元。

根據Alphaliner最新數據，在全球貨櫃運力100大當中，ONE排名第6，運營271艘，其中自有船舶104艘、租入船舶167艘，總艙位209.4萬箱(20呎櫃)；ONE還持有51艘新造船訂單，共60.4萬箱。