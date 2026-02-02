ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

台股多頭總司令張錫表示，台積電財報表現超好，持股盡量不賣，下跌還可再加碼。

▲台股多頭總司令張錫表示，台積電財報表現超好，持股盡量不賣，下跌還可再加碼。

圖文／鏡週刊

台股封關在即，不少投資人帳面獲利創新高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。

農曆年前，對投資人來說心理壓力不小。「都賺這麼多了，要不先賣一點？」「萬一過年期間出事，川普又有新動作怎麼辦？」「不賣，獲利會不會回吐？」一連串問號，搞得散戶在台股封關前壓力山大。其實年前最容易犯的錯，不在行情預測錯誤，而是賣錯股、亂賣或賣太多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

釐清要不要賣股前，不妨先看近年兩個例子。安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷指出，2022年台股開紅盤，指數上漲1.28%，但全年在俄烏戰爭，美國通膨且聯準會暴力升息下，股債雙殺，當年大盤下跌超過2成；而2025年新春開盤，因DeepSeek橫空出世拋下一顆震撼彈、指數重挫逾3%，但全年仍繳出大漲26%的佳績。

「台股全年漲跌關鍵，不在開紅盤當日表現，而是當年企業獲利是否成長。」施政廷解釋，2022年大盤重挫主因，在當時企業獲利下修；而2025年大漲背後，則是企業獲利帶動。目前一般預估，2026台股企業獲利成長約22%至25%，理論上全年續漲機率高，應抱股過年。

但現階段散戶既擔心回檔，又怕成為「賣飛族」，如何盤點手中資產，有邏輯有順序的獲利了結，成了封關前自我檢視重點。綜合下列檢核標準，投資人能更穩健地做出正確選擇，內心不再混亂糾結。首先，短期沒有更好標的替換、或有資金需求的人，原則上不需要賣股。

由於全年台股表現仍偏多，因此賣股是風險管理，而非看空市場。台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫認為，這波台股確實漲得又快又急，若有更物美價廉的標的想換股、或想換些現金在手，確實可在年前調節部位，高檔落袋為安。重點是要賣對順序，不要亂賣。

「若要變現就先賣個股，再來是台股ETF，台積電一定要留到最後。」張錫指出，短線漲多的單一個股可先獲利了結，台股ETF是一籃子股票，漲跌不像個股那樣劇烈，可在之後出脫。至於台積電是支撐台股ETF重磅要角，且法說會財報表現超級好，三率創高，2026年每股純益上修至85至90元，2027年獲利更上看120元，「投資人不缺錢就不要賣，下跌反而可以再加碼。」他也私下透露，若台積電跌至1500元以下，對他來說就是非常值得入手的價位。


更多鏡週刊報導
高檔獲利攻略2／不是漲多就要賣　1指標判斷股票值不值得抱
高檔獲利攻略3／年前要用錢怎麼賣？　台股ETF投資人調節順序一次看

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【巴豆夭無？】黃仁勳台語問候+現場投餵車輪餅

推薦閱讀

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

台股封關在即，不少投資人帳面獲利創新高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。

2026-02-02 07:49
ONE上季虧8800萬美元　萬海同期因亞洲線旺季獲利估逾3億美元

ONE上季虧8800萬美元　萬海同期因亞洲線旺季獲利估逾3億美元

日本海洋網聯船務(ONE)上周五(30日)公佈2025財年第三財報(2025年10月1日至12月31日，即自然年第四季)，虧損8800萬美元。國內法人指出，去年第四季歐美線比重高的貨櫃船公司，估計獲利與第三季相較至少是腰斬，萬海航運(2615)因為亞洲線比重高，季內營收僅較第三季少16.47億台幣，估計獲利在100億台幣上下，超過3億美元。

2026-02-02 07:00
黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日被問到投資Open AI高達千億美元投資生變的消息，脫口說出「我們從未承諾（We Never Said！）」並表示，他們邀請我們投資，但我們會評估每一次投資的機會。

2026-02-01 19:10
輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層前接受媒體堵訪，被問到北士科總部進度時，黃仁勳以「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」（The signing is easy！）回應，引起現場一陣笑聲。

2026-02-01 18:55
長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

上周四(29日)，巴拿馬最高法院宣佈裁定李嘉誠長和集團在巴拿馬的兩座碼頭經營特許權違憲，巴拿馬將收回碼頭，暫由馬士基集團接手。國內海運界高階指出，經營了近28年的碼頭突然被說違憲，明顯是政治凌駕商業的行為，長和恐需花長時間打官司，估計會將碼頭出售案分拆處理，先賣沒有爭議的41個碼頭。

2026-02-01 16:34
Meta智慧眼鏡零組件訂單兩度上修　預估帶動今年全球AR眼鏡出貨達95萬台

Meta智慧眼鏡零組件訂單兩度上修　預估帶動今年全球AR眼鏡出貨達95萬台

根據TrendForce最新近眼顯示產業調查，隨著AI與穿戴式裝置深度融合，Meta Ray-Ban Display Glasses在終端市場獲得的回饋明顯優於預期，近半年內已大幅上修多項關鍵零組件訂單。在大廠推波助瀾之下，TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率為53%。

2026-02-01 14:15
快加油！汽油明起漲0.3元　柴油漲0.6元

快加油！汽油明起漲0.3元　柴油漲0.6元

台灣中油公司宣布自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

2026-02-01 12:06
虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

美國總統川普提名新任聯準會主席華許等效應下，美元走升，引發加密貨幣殺盤盡出，過去24小時內已有逾42萬人爆倉，損失金額高達812億元。

2026-02-01 11:39
「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

擁「數位黃金」封號的比特幣價格瘋狂跳水，台北時間今（1）日清晨 2 點半，現貨價格最低觸及 75,678 美元，部分交易所合約價一度極為接近 7.5 萬美元關卡，單日跌幅約 12%。隨著市場避險資金轉向黃金等傳統資產，比特幣「數位黃金」的定位再度遭到嚴峻挑戰，加密貨幣市場全面承壓。

2026-02-01 10:58
新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

農曆春節將至，開心領到年終獎金和新年紅包的民眾，該如何妥善運用此筆資金「錢滾錢」？專家指出，現階段全球股市已處於高檔，民眾不妨善用數位銀行的高利活存優惠為自己「補財庫」，讓年終獎金和紅包愈滾愈大，尤其是部分數位銀行提供的活存優惠利率甚至還高於定存，民眾既能賺取高利息，還能保有隨時出手進場投資的靈活性！

2026-02-01 06:05

讀者迴響

熱門新聞

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

黃仁勳宴請魏哲家！親揭會回台北簽約

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

ONE上季虧8800萬美元　萬海同期因亞洲線旺季獲利估逾3億美元

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

黃仁勳兆元宴8桌10萬有找　最愛2道菜

Meta智慧眼鏡零組件訂單兩度上修　預估帶動今年全球AR眼鏡出貨達95萬台

存0056當退休金「只能睡公園？」　財經作家反擊

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366