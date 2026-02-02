台積電跌25元至1750　台股下跌358點至31705

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以32008.46點開出，指數下跌55.29點，跌幅0.17％。隨後跌勢擴大，下跌358.58點至31705.17點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1750元，跌幅1.41％；鴻海（2317）下跌1元至219.5元；聯發科（2454）下跌45元至1715元；廣達（2382）下跌0.5元來到279.5元；長榮（2603）維持平盤至186元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌179.09點或0.36％，收在48892.47點；標準普爾500指數下跌29.98點或0.43％，收6939.03點；那斯達克指數下跌223.3點或0.94％，收在23461.82點；費城半導體指數下跌321.92點或3.87％，收7998.47點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48892.47
|▼179.09
|▼0.36%
|S&P500
|6939.03
|▼29.98
|▼0.43%
|NASDAQ
|23461.82
|▼223.3
|▼0.94%
|費城半導體指數
|7998.47
|▼321.92
|▼3.87%
資料來源：證交所
讀者迴響