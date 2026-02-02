台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌 宏碁亮燈2千金股走揚

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角 台股重挫近660點

股匯雙殺！受到美國總統川普提名作風偏鷹的華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席影響，新台幣今（2）日開盤貶逾1角摜破31.5元；台股在10點以後跌勢擴大，逾874家上市公司下跌，指數一度下挫逾629點。

勞動基金2025年大賺1.1兆 新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。

國民年金老年給付每月最多增262元 2／26有感入帳

國民年金給付調高了，民眾很快就能「有感入帳」！依衛生福利部公告，自115年1月1日起，國民年金保險月投保金額由 19761元 調高至 21103元，相關年金與保險給付同步上調，其中老年年金以年資15年計算，每月最多可多領262元，調高後的年金款項，將於2月26日匯入帳戶。

幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬 PTT喊1句反殺

加密貨幣市場近日劇烈震盪，比特幣、以太幣同步走跌，引爆一波槓桿清算潮。其中，「麻吉大哥」黃立成的加密貨幣帳戶動向成為焦點，不過隨著消息曝光，社群輿論也開始轉向，反問是否有必要持續關注富豪帳戶的起伏，「有錢人在吃麵，窮人在喊燙。」

年前要用錢怎賣 ETF調節順序一次看

農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？

農委會前主委林聰賢 接任兆豐資產董事長

兆豐金（2886）旗下產險、資產管理公司近期皆有高層名單更新，其中兆豐產險獨立董事新增央行理事兼台大經濟系主任陳旭昇、前中央存保董事長蘇財源；兆豐資產管理公司董事長則由宜蘭縣前縣長、農委會前主委林聰賢接任。

台積電跌25元至1750 台股下跌358點至31705

美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以32008.46點開出，指數下跌55.29點，跌幅0.17％。隨後跌勢擴大，下跌358.58點至31705.17點。

高股息也要有攻擊力！00929指數編製三升級靠「半導體」拉開績效差距

半導體持股比重已成為高股息ETF績效勝出的關鍵指標。觀察五大高股息ETF，復華台灣科技優息（00929）因半導體權重逾四成，年初至今報酬率突破10%，不僅奪下績效冠軍，也是五檔中唯一跑贏大盤者；國泰永續高股息（00878）半導體配置約27%，今年以來報酬率約7.2%，排名第二，其餘三檔ETF則明顯落後大盤。

台股將封關！ 投資人「年前最易犯的錯」曝

台股封關在即，不少投資人帳面獲利創新高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。