ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

年前要用錢怎賣　ETF調節順序一次看

2026年金融股獲利可望成長，高股息ETF含「金」量高，不急著出脫。（本刊資料照）

▲2026年金融股獲利可望成長，高股息ETF含「金」量高，不急著出脫。

圖文／鏡週刊

農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？

台股持續創高，但不少散戶內心卻陷入矛盾糾結，現階段應落袋為安，還是繼續持有？賣出後繼續上漲，或不賣之後卻下跌，不論結果如何，都讓內心焦躁不安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其，有些投資人明知道手中資產配置是長期退休金規畫的一部分，此時賣出將是對未來安全感的剝削；但完全不動，看著帳面價值在回檔中縮水，又會產生一種「明明可以先賣卻沒有做」的自責。

台股ETF投資人到底該怎麼做才是理性正確的選擇？專家建議，若過年前有資金需求，部位調節順序可以考慮先出脫市值型ETF，之後才是高股息ETF。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，過去幾年經驗顯示，農曆年後資金回頭尋找高股息殖利率股意願明顯，配合近1年金融、傳產股相對受到壓抑，股價位階已低，且營收獲利表現最壞狀況可能已過，過年前就不急著賣在低點。

姚宗宏表示，2026年台股平均殖利率約2.56%，目前預估2027年將進一步回升至3.18%；「儘管整體殖利率不高，但市值前50大企業中，仍不乏殖利率超過4%以上標的，想要息收與資本利得兼具，投資人可趁機檢視高股息ETF選股邏輯，成分股篩選最好具備成長因子，股價動能強勁、填息速度快，長線持有績效才不會落後大盤。」

再就基本面角度來看，高股息ETF持股相對偏重的金融、傳產股，未來一年獲利也可期待。「目前預估金融股獲利成長約5至10%，傳產股成長10至15%，配合關稅疑慮消除，股價評價相對低，對保守資金來說，仍具一定吸引力。」安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷建議，市值型ETF漲多可先落袋為安，積極型投資人可換檔再上，以主動出擊方式取代被動投資。

「台股站上32000點，隨著指數走高，市場波動明顯放大；市值型ETF以追求大盤平均報酬率為目標，在高波動環境下，投資效率將不如具靈活調整能力的主動式ETF。」施政廷強調，既然高檔震盪在所難免，散戶就應透過經理人選股操作，爭取賺到超額報酬的機會。

最後要提醒投資人的是，儘管台股整體趨勢偏多，但過年期間仍有國際地緣政治變數須留意；只有守住風險底線，不開槓桿、不融資買股，才能在高檔修正、下一波行情起飛前，為自己保留攻守兼備的彈性。


更多鏡週刊報導
高檔獲利攻略1／賣了怕賣飛、不賣怕回吐　張錫揭不犯錯關鍵原則
高檔獲利攻略2／不是漲多就要賣　1指標判斷股票值不值得抱

關鍵字： 鏡週刊ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

推薦閱讀

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

2026-02-02 10:33
股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

股匯雙殺！受到美國總統川普提名作風偏鷹的華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席影響，新台幣今（2）日開盤貶逾1角摜破31.5元；台股在10點以後跌勢擴大，逾874家上市公司下跌，指數一度下挫逾629點。

2026-02-02 10:16
勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。

2026-02-02 10:41
國民年金老年給付每月最多增262元　2／26有感入帳

國民年金老年給付每月最多增262元　2／26有感入帳

國民年金給付調高了，民眾很快就能「有感入帳」！依衛生福利部公告，自115年1月1日起，國民年金保險月投保金額由 19761元 調高至 21103元，相關年金與保險給付同步上調，其中老年年金以年資15年計算，每月最多可多領262元，調高後的年金款項，將於2月26日匯入帳戶。

2026-02-02 11:34
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬　PTT喊1句反殺

幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬　PTT喊1句反殺

加密貨幣市場近日劇烈震盪，比特幣、以太幣同步走跌，引爆一波槓桿清算潮。其中，「麻吉大哥」黃立成的加密貨幣帳戶動向成為焦點，不過隨著消息曝光，社群輿論也開始轉向，反問是否有必要持續關注富豪帳戶的起伏，「有錢人在吃麵，窮人在喊燙。」

2026-02-02 11:28
年前要用錢怎賣　ETF調節順序一次看

年前要用錢怎賣　ETF調節順序一次看

農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？

2026-02-02 09:40
農委會前主委林聰賢　接任兆豐資產董事長

農委會前主委林聰賢　接任兆豐資產董事長

兆豐金（2886）旗下產險、資產管理公司近期皆有高層名單更新，其中兆豐產險獨立董事新增央行理事兼台大經濟系主任陳旭昇、前中央存保董事長蘇財源；兆豐資產管理公司董事長則由宜蘭縣前縣長、農委會前主委林聰賢接任。

2026-02-02 09:06
台積電跌25元至1750　台股下跌358點至31705

台積電跌25元至1750　台股下跌358點至31705

美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以32008.46點開出，指數下跌55.29點，跌幅0.17％。隨後跌勢擴大，下跌358.58點至31705.17點。

2026-02-02 09:02
高股息也要有攻擊力！00929指數編製三升級靠「半導體」拉開績效差距

高股息也要有攻擊力！00929指數編製三升級靠「半導體」拉開績效差距

半導體持股比重已成為高股息ETF績效勝出的關鍵指標。觀察五大高股息ETF，復華台灣科技優息（00929）因半導體權重逾四成，年初至今報酬率突破10%，不僅奪下績效冠軍，也是五檔中唯一跑贏大盤者；國泰永續高股息（00878）半導體配置約27%，今年以來報酬率約7.2%，排名第二，其餘三檔ETF則明顯落後大盤。

2026-02-02 08:30
台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

台股封關在即，不少投資人帳面獲利創新高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。

2026-02-02 07:49

讀者迴響

熱門新聞

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

台積電跌25元至1750　台股下跌358點至31705

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

黃仁勳宴請魏哲家！親揭會回台北簽約

勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

虛幣圈大屠殺！逾42萬人爆倉　金額高達812億元

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

ONE上季虧8800萬美元　萬海同期因亞洲線旺季獲利估逾3億美元

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

農委會前主委林聰賢　接任兆豐資產董事長

年前要用錢怎賣　ETF調節順序一次看

黃仁勳兆元宴8桌10萬有找　最愛2道菜

00929指數編製三升級靠半導體

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366