台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

▲輝達執行長黃仁勳兆元宴，齊聚AI供應鏈廠商。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

黃仁勳亦有「AI教父」的稱號，他召開產品發表會背板所點名供應鏈，乃至與其同台廠商都是外界尋求投資風向球，此次「兆元宴」與會者包括台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海（2317）董事長劉揚偉、和碩（4938）董事長童子賢、廣達（2383）董事長林百里、聯發科（2454）執行長蔡力行…等，展現台灣科技產業在全球AI供版圖的實力，與會廠商橫跨IC設計、晶圓代工、伺服器、系統組裝與關鍵零組件等領域，

宏碁去年推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，展開在AI高速運算的合作，加上股價仍在低檔，具有補漲想像空間，因此今日股價拉上漲停。

智邦為「兆元宴」名單新面孔， AI時代來臨驅動交換器由800G升級至1.6T的速度，AI加速器模組業務成為該公司新一波成長動能，今日股價以1100元開出，呈現緩步墊高的格局，漲幅達4.04%，來到1160元。

奇鋐今（3017）年動能除來自輝達GB系列產品，除了GB300出貨放量，另一成長動能將來自ASIC，法人預估，去（2025）年每股稅後盈餘（EPS）約49.07元，今日股價開低走高翻紅，最高來到1495元。

