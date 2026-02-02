勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

▲勞動部外觀（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。

各大基金全年報酬率持續衝高，舊制勞退基金飆至22.53%表現最佳；收益率15.60%的新制勞退基金，更大賺7469億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工2025前帳面可分紅數達5萬7810元。

整體勞動基金截至2025年12月底止規模達7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06％，12月單月獲利1415億元。若加計受託管理的國民年金保險及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高，收益率為16.02％。

新制勞退基金規模達 5 兆 1795 億元，收益率15.60％；舊制勞退基金規模為 1 兆 658 億元，全年收2057.1億元；勞保基金規模為 1 兆 3035 億元，收益率 15.57％，全年收益1598億元；就保基金規模為 1825 億元，收益率 1.44％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099 億元，收益率為 15.52％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 268 億元，收益率為 15.41％。