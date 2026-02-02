幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬　PTT喊1句反殺

▲黃立成是幣圈熱門人物。（圖／翻攝黃立成Threads）



記者施怡妏／綜合報導

加密貨幣市場近日劇烈震盪，比特幣、以太幣同步走跌，引爆一波槓桿清算潮。其中，「麻吉大哥」黃立成的加密貨幣帳戶動向成為焦點，不過隨著消息曝光，社群輿論也開始轉向，反問是否有必要持續關注富豪帳戶的起伏，「有錢人在吃麵，窮人在喊燙。」

黃立成帳戶遭241次清算



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據鏈上分析團隊「Lookonchain」最新監測數據顯示，受到幣市下跌影響，黃立成的加密貨幣帳戶在短時間內出現大量強制平倉，累計清算次數高達241次。截至1月31日深夜，帳戶餘額僅剩2萬815美元，約新台幣65萬元。這波下殺主要發生在1月31日晚間至2月1日凌晨期間。

比特幣在上述時段一度跌破8萬美元關卡，以太幣也同步失守2400美元，市場波動加劇，連帶觸發高槓桿部位的連環清算。相關數據曝光後，黃立成帳戶的即時狀況迅速在社群平台流傳，成為討論焦點。

PTT股板出現大量討論，「他還有本業根本沒有差」、「股版說他身價幾百億美金，根本沒差」、「好想幫麻吉大哥理財喔，只要抽10%就好」、「大哥的錢拿去買台積，躺著都賺」、「能爆倉這麼多次，我不相信他沒有另外的帳戶放空下來，因為已經達到不合理」。

不過也有網友認為，「有錢人你管他輸多少」、「一堆月薪三萬的在擔心人家」、「大家別擔心，他親戚全家都很有錢，照照鏡子顧好自己」、「窮人為什麼要一直操心富豪的帳號剩多少」、「黃仁勳姓黃、大哥也姓黃，所以大哥也很有錢，不用替他擔心」。