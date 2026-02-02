國民年金老年給付每月最多增262元　2／26有感入帳

▲勞保局外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國民年金給付調高了，民眾很快就能「有感入帳」！依衛生福利部公告，自115年1月1日起，國民年金保險月投保金額由 19761元 調高至 21103元，相關年金與保險給付同步上調，其中老年年金以年資15年計算，每月最多可多領262元，調高後的年金款項，將於2月26日匯入帳戶。

勞保局表示，月投保金額調高後，已請領老年年金者不需另行申請，將由勞保局主動重新核算給付金額。以年資15年為例，A式（即（月投保金額×保險年資×0.65%）+ 加計金額）老年年金每月由5,976元調升至6,107元，增加131元；B式 （月投保金額×保險年資×1.3%）則由3,853元提高至4,115元，每月多領262元，由於勞保局擇優發放，年資愈長，實際增加的金額也會愈多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為國民年金採「當月給付、次月底入帳」機制，因此115年1月調高後的年金，將於115年2月26日匯入請領人帳戶，讓不少長輩在2月底就能感受到給付調升的實質效益。

除了老年年金外，其他給付也同步調高。自115年1月1日起，國民年金生育給付由每胎 39522元 調升為 42206元，每胎可多領 2684元；喪葬給付則由 98805元 調高至105515元，增加 6710元。

在保險費方面，一般被保險人每人每月負擔金額將增加 84元；中低收入戶、身心障礙者及所得未達一定標準者，每月增加約 43元至63元 不等，政府補助保險費金額也隨之提高。由於國民年金保險費繳款單為每2個月寄發一次，115年1月及2月調高後的繳款單，將於115年3月底寄出。

不過勞保局也提醒，老年基本保證年金、原住民給付及身心障礙基本保證年金屬於定額給付，並非依投保金額計算，因此此次不會調高；若依新投保金額計算後仍低於基本保障金額，仍會以基本保障金額發給，確保基本生活保障。

2月勞保局共有18筆補助如下：

2/5：國保生育給付

2/12：國保生育給付

2/13：國保喪葬給付、農民月退休儲金、老農津貼

2/25：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金(首發+續發案)、國保老年基本保證年金、國保原住民給付

2/26：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國保老年年金給付、國保生育給付、國保喪葬給付、國保遺屬年金、國保身心障礙(基本保證)年金