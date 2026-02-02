台股下殺692點！專家看抱股過年有風險　喊封關前減持股增現金

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股1月勁揚3100點，然而今（2）日在台積電（2330）重挫1.69%下盤中大跌692.92點，隨著年關腳步逼近，到底要不要抱股過年？投資專家認為，台股自從去（2025）年12月起漲到今（2026）月1月所累積漲幅不小，儘管AI產業基本面並沒有改變，技術面有漲多拉回的壓，年前提前獲利了結出籠，農曆年關前指數呈現震盪修正的格局居多，建議投資人降低持股，保有二～三成現金持股比重，保守者則可提高到五成左右。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，最近一次聯準會（Fed）會議利率政策按兵不動，而台股依然持續走高，這也代表台股漲勢，主要反映AI產業所帶企業盈餘增長，而聯準會利率走向並非主要關鍵，而今日台股下挫實為短線漲多修正，而非趨勢的改變。

台新投顧副總黃文清則認為，國際大廠近期所公布財報符合市場預期，此次農曆年台股休市長達十一天，為了規避國際股市不確定因素，建議投資人不妨實現獲利較高的持股，保留五成現金，待農曆年大盤震盪拉回，有低點之際才有空間進場低檔承接。

由於台股短線過大，兩位投資專家都認為農曆年前台股走勢震盪修正為主，再創高機會不大。蔡明翰說，台股進入月線正乖離修正，今日跌勢達600點多，主要反映這波漲勢兇猛，1月台股上攻階段，日收盤價與月線正乖離率達5%以上，若是「以盤代跌」進行月線正乖離率是較佳情境，或是透過長時間整理，待月均線上來，重整多方戰力，才會再啟動另一波攻勢，回檔指數區間落在3萬～31000點區間。

黃文清表示，近期台股大量出現在1月29日9300多億，而強勢記憶體今日開始補跌，意味農曆年前賣壓提前出籠，因此這一波整理可能持續到下周一，到了周二、周三才會卡位農曆年後行情買盤進場。