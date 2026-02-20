年收700萬日圓算窮？　日本「育兒家庭」平均收入曝：根本存不到錢

▲日本年收700萬日圓在育兒家庭中竟低於平均。（圖／視覺中國CFP提供）

記者張方瑀／綜合報導

「朋友冬假都去夏威夷和迪士尼！」孩子無心的一句話，讓年收700萬日圓（約新台幣148萬元）的日本雙薪家長倍感心酸，感嘆現實中連擠出10萬日圓（約新台幣2.1萬元）的返鄉費都吃力。據日本政府最新數據，年收700萬日圓的育兒家庭，每年結餘與平均相比，落差竟高達160萬日圓以上。

年收700萬算高嗎？ 「有子家庭」平均年收破800萬

根據日本厚生勞動省《2024年國民生活基礎調查概況》顯示，2023年日本每戶家庭的平均所得為536萬日圓（約新台幣113.6萬元），中位數則是410萬日圓（約新台幣87萬元）。

雖然年收700萬日圓已高於全體平均與中位數，但若將範圍縮小至「育有子女的家庭」，平均年收則會攀升至820.5萬日圓（約新台幣174萬元）。這反映出育兒家庭大多正值事業衝刺期，且夫妻皆為全職的雙薪家庭比例增加。

若按年齡分析，40至49歲家庭平均所得為739.8萬日圓（約新台幣157萬元），50至59歲則為750萬日圓（約新台幣159萬元）；這意味著對育兒世代或40歲以上的家長來說，年收700萬日圓在現實生活中，其實很難稱得上「優渥」。

收支大比拚！ 每年「剩餘資金」落差逾160萬

根據總務省《2024 年家計調查》數據，日本雙薪家庭平均月收入為71萬3540日圓（約新台幣15.1萬元），每月平均支出後，剩餘盈餘約為24萬日圓（約新台幣5萬元）。這顯示一般雙薪家庭在享受旅行之餘，仍能保有相當程度的家計餘裕。

反觀年收700萬日圓的家庭（假設月收約58萬日圓，約新台幣12.3萬元），若維持與平均水平相同的支出（約47萬日圓，約新台幣10萬元），每月盈餘僅剩約10萬日圓（約新台幣2.1萬元）。

這與平均值每月相差達14萬日圓（約新台幣3萬元），一年下來的差距竟高達168萬日圓（約新台幣35.6萬元）。這筆巨大的金額落差，直接反映在教育基金、房貸還款，以及家族旅行等「休閒品質」的選擇權上。

家計管理關鍵：從「固定支出」著手達成返鄉自由

面對家計焦慮，報導建議應避免「與他人比較」，而是明確化家庭支出的優先順序。專家提出兩大管理重點：

建立特別費用儲蓄機制： 將返鄉費、紅包等「特別費用」從每月預算獨立。例如每年需30萬日圓，則每月固定積蓄2.5萬日圓，避免因突發的大額支出破壞預算平衡。

徹底檢視固定費： 與其靠意志力節省變動開支，不如從更換便宜電信方案、取消不必要訂閱、優化保險內容等固定支出著手。若每月能省下1萬日圓，一年多出的12萬日圓便足以支應「10萬日圓的返鄉交通費」。

統計數據證實，年收700萬日圓雖非貧窮，但確實低於雙薪家庭的平均值。專家強調，只要透過有計畫的財務控制與管理固定費用，即便是旅行或購車等夢想，也能逐步實現。