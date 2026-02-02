年終金額「少了7萬元」他怒問主管！原因曝　全場：這是常識

▲原PO以為是月薪計算。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「你今年幾個月？」每到年底，大家最感興趣的話題之一，不外乎就是年終獎金領多少，就有網友表示，一直以為年終獎金是用月薪是算，收到錢才知道，原來是用「底薪」計算，與預期落差超過7萬元，讓他相當不滿，覺得當初面試時被人資話術了，「這根本就是陷阱。」貼文遭到大批網友翻白眼。

以為月薪計算 年終入帳才知是底薪



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Dcard發文，面試時人資告知年終為6個月，一直以為是以月薪計算，直到最近領到年終，與預期不符，便向主管詢問。主管回應，年終本來就是用底薪計算。原PO透露，自己月薪為4萬元，底薪僅2萬8000元，原本以為可領到24萬元，實際僅拿到16萬8000元，差了7萬多元，「可以出國玩一趟了。」

除了年終獎金，原PO也指出，公司勞退提撥同樣是以底薪計算。以底薪2萬8000元計算，6%提撥金額為1680元，若以月薪4萬元計算，則應為2400元，每月差距720元，一年下來少了8640元，長期累積下來金額差距相當可觀。

原PO坦言，得知實際計算方式後相當氣憤，甚至每天上班都在思考是否該離職。他也提醒，面試時務必問清楚年終獎金是以底薪還是月薪計算，避免等到入職後才發現與想像落差過大，「有人也是這樣嗎？要怎麼跟人資談這個？」

貼文一出，網友認為這是常識，「吵不贏，因為年終是獎金，沒有發放的義務，怎麼發就是看個公司規定」、「你要想，底薪6個月還是優於全薪可能才1-2個月的人」、「年終沒問題，這不用特別講都知道，是你自己不懂，但是勞退絕對是用實領算提撥不是底薪，這個要檢舉」、「入職前要問清楚，有些公司真的是用全薪算」、「台灣十間有九間都是用底薪在算，你當然可以跳槽，別猶豫」。