勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

▲勞動部。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
PCB、散熱族群成為勞退基金操盤手新寵！勞動基金運用局今（2）日公布新制勞退基金截至114年底前的十大持股名單，其中護國神山台積電（2330）仍穩坐第一大持股，持股比重高達 31.96％，顯示長線核心持股地位不動如山。
根據勞金局資料，新制勞退基金整體前十大持股依序為：台積電31.96％、台達電（2308）6.34％、鴻海（2317）4.33％、聯發科（2454）3.91％、奇鋐（3017）2.74％、台光電（2383）2.41％、富邦金（2881）2.1％、國泰金（2882）1.99％、健策（3653）1.86％、金像電（2368）1.78％。其中，健策與金像電為新進榜個股，顯示勞退基金持續加碼散熱與PCB相關題材。
若進一步觀察自行經營部位，截至去年底前十大持股則為：台積電53.41％、台達電7.34％、聯發科5.99％、鴻海5.41％、富邦金3.19％、國泰金3.16％、中華電（2412）2.39％、日月光投控（3711）1.65％、兆豐金（2886）1.3％、台灣大（3045）1.29％，台積電持股比重明顯高於整體部位。
至於委外代操部位，前十大持股依序為：台積電19.08％、台達電5.74％、奇鋐4.33％、台光電3.81％、鴻海3.67％、健策2.97％、金像電2.85％、智邦（2345）2.72％、聯發科2.66％、貿聯-KY（3665）2.4％，同樣可見AI、散熱與高速傳輸相關族群受到青睞。
此外，勞金局也揭露，新制勞退基金自行經營部位於去年下半年已處分出清的個股，包括葡萄王（1707）、建大（2106）、穩懋（3105）及頎邦（6147）等4檔，顯示基金操作持續汰弱留強、動態調整。
讀者迴響