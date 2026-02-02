春節及228連假海運疏運　備妥身分證件、遵守行動電源相關規定

▲疏運期間旅客登船情形。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

115年春節及228和平紀念日連續假期即將開始，為協助民眾順利返鄉及出遊，航港局將自115年2月13日起至3月2日止啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2444航次，可提供55.6萬人次之運能。

其中馬祖航線特別於2月13日及2月22日提供雙開航班服務，新台馬輪及台馬之星同時提供往返基隆-馬祖航班服務，請有需要的旅客多加利用；另提醒因應客船登船實名制上路，旅客務必攜帶身分證件以利查驗，並於搭船前請留意天候狀況及航班資訊，同時注意行動電源正確攜帶使用方式，以確保行程安全順遂。

針對本次連假旅運需求，航港局規劃台灣本島與離島間共8條航線及金馬小三通4條航線。欲搭乘小三通航線返台的旅客，由於台金空運航班剩餘座位有限，建議預先訂妥接續機位再行搭船；同時檢查行李，嚴禁攜帶肉品入境，以維護自身權益。此外，為確保海運旅客及船舶安全，航港局呼籲旅客攜帶鋰電池或行動電源時，應選用經檢驗合格之產品，並務必隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

航港局也提醒，自去年8月4日起客船登船實名制正式上路，民眾搭乘時務必攜帶個人身分證件，並於登船前備妥身分證明文件等，以利航商進行查驗並維持流程順暢；特別是搭乘東琉線旅客，因人潮較多，建議優先出示健保卡，以加快核對速度，提升登船效率，共同營造安全便捷的海運旅遊環境。

航港局表示，如於連假期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局並自115年2月12日起至3月2日止，每日下午2時於官網「春節及228連假海運疏運資訊專區」公布當日及次日海運航班開停航情形。

另提醒南部東港-小琉球航線搭船人數眾多，請民眾儘量避開擁擠時段，航港局將協調業者機動加開船班，以減少乘客候船時間。欲掌握船班資訊的民眾，歡迎至航港局官網首頁之連假疏運專區(https://reurl.cc/rEQp0Z)查詢，預先做好行程規劃，確保旅途順心平安。