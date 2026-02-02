韓股重挫！引發暫停程式交易5分鐘　日股小紅、台股跌勢收斂

▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

亞股震盪，南韓股市今（2日）早盤重挫，KOSPI指數盤中一度大跌逾4%，KOSPI 200期貨跌幅更擴大至5%，觸發「sidecar」（暫停程式交易）機制，交易所緊急暫停程式交易5分鐘，市場氣氛明顯轉趨保守。台股則由盤中跌逾700點收斂至470點左右，日股也由大漲轉小紅。

《CNBC》報導指出，亞太股市普遍走弱，其中南韓跌勢最重，權值股SK海力士、三星電子同步重挫，分別下跌6.66%、5.55%，小型股為主的KOSDAQ指數也下跌4.45%。市場同時消化中國1月製造業數據，以及金、銀價格在上周暴跌後持續走低的衝擊。

日股方面，日經指數今日開高後，一度重回5萬4關卡以上，但獲利了結賣壓沉重，早盤結束時，日經暫收53,422.01點，只小漲99.16點或0.19%。東證指數收在3,577.19點，也上漲10.87點或0.3%。

其他亞太市場同步走弱，台股盤中一度下跌逾700點，午盤後跌勢收斂至470點左右，下跌1.44%，港股恆生指數下跌1.64%，陸股滬深300指數下跌0.68%，澳洲S&P/ASX 200指數下跌1%。

此外，國際金銀價格續挫，比特幣跌破8萬美元關卡，風險性資產賣壓升溫，投資人情緒趨於謹慎。