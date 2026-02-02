170萬股民注意！00878季配0.42元 2／26除息

擁有170多萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（2）日公告最新一季配息，每股配發0.42元，以今日收盤價22.47元估算，年化配息率7.48%，預計2月26日除息，最後交易日為2月25日。

記憶體集體跳水！ 8檔亮燈跌停

上周五美國費半指數跌幅3.87%，美光收跌4.8%，今（2）日記憶體獲利了結賣壓殺出，高價指標群聯（8299）摜壓到2145元跌停價位，華邦電（2344）、南亞科（2409）、創見（2451）、華東（8110）、旺宏（2377）、威剛（3260）、品安（8088）也不支倒地。

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌 宏碁亮燈2千金股走揚

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角 台股重挫近660點

股匯雙殺！受到美國總統川普提名作風偏鷹的華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席影響，新台幣今（2）日開盤貶逾1角摜破31.5元；台股在10點以後跌勢擴大，逾874家上市公司下跌，指數一度下挫逾629點。

勞動基金2025年大賺1.1兆 新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。

中鋼3月盤價拍板漲500元 台股重挫逆勢收紅

中鋼（2002）今（2）日召開3月盤價會議，受惠亞洲鋼廠出口報價持續走揚，國際鋼市回溫趨勢確立，加上煉鋼成本壓力升高，中鋼拍板3月盤鋼品全面調漲，每噸調升500元，並視個別產業需求推出多元配套，期望與下游客戶共同掌握需求復甦商機。

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」 加買刮刮樂幸運中500萬

台彩今（2）日指出，投注站內閒聊也會是中獎關鍵密碼。南投縣埔里鎮薰化里西寧路17號1樓「鑫勇得彩券行」代理人蔣小姐指出，一名年約30多歲的男子，驚喜刮中刮刮樂「五路財神」頭獎500萬元。

快訊／台股收盤大跌439.72點 台積電跌10元至1765

台股今（2日）開低走低，加權指數終場大跌439.72點，以31624.03點作收，跌幅1.37％，成交量7404.0億元。

快訊／夢到「萬馬奔騰」買刮刮樂 彰化40歲強運男2度中百萬

靠做夢致富成真！台彩今（2）日指出，彰化縣和美鎮山犁里道周路238號1樓「寶你發彩券行」有一名40歲男客人上門買刮刮樂「1200萬大吉利」，直接刮出100萬元，中獎人當下坦承「2年前曾靠夢境買刮刮樂中百萬，這次也一樣。」

韓股重挫！引發暫停程式交易5分鐘 日股小紅、台股跌勢收斂

亞股震盪，南韓股市今（2日）早盤重挫，KOSPI指數盤中一度大跌逾4%，KOSPI 200期貨跌幅更擴大至5%，觸發「sidecar」（暫停程式交易）機制，交易所緊急暫停程式交易5分鐘，市場氣氛明顯轉趨保守。台股則由盤中跌逾700點收斂至470點左右，日股也由大漲轉小紅。