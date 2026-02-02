快訊／台股收盤大跌439.72點　台積電跌10元至1765

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開低走低，加權指數終場大跌439.72點，以31624.03點作收，跌幅1.37％，成交量7404.0億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌55.29點開出，指數開低走低，盤中最高達32008.46點，最低31359.95點，終場收在31624.03點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1765元，跌幅0.56％；鴻海（2317）下跌6元至214.5元；聯發科（2454）下跌55元至1705元；廣達（2382）下跌7元來到273元；長榮（2603）下跌2元至184元。
今天漲幅前5名個股為增你強（3028）上漲4.6元，漲幅10％；易華電（6552）上漲3.05元，漲幅10％；神州-DR（910861）上漲0.55元，漲幅10％；豐藝（6189）上漲4.35元，漲幅9.92％；精金（3049）上漲0.92元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為福懋科（8131）下跌7.9元，跌幅10％；華新（1605）下跌4.35元，跌幅10％；錸寶（8104）下跌4.2元，跌幅10％；華東（8110）下跌7.9元，跌幅9.96％；南亞科（2408）下跌32.5元，跌幅9.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|增你強（3028）
|50.6
|▲4.6
|▲10.0％
|易華電（6552）
|33.55
|▲3.05
|▲10.0％
|神州-DR（910861）
|6.05
|▲0.55
|▲10.0％
|豐藝（6189）
|48.2
|▲4.35
|▲9.92％
|精金（3049）
|10.2
|▲0.92
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|福懋科（8131）
|71.1
|▼7.9
|▼10.0％
|華新（1605）
|39.15
|▼4.35
|▼10.0％
|錸寶（8104）
|37.8
|▼4.2
|▼10.0％
|華東（8110）
|71.4
|▼7.9
|▼9.96％
|南亞科（2408）
|294.0
|▼32.5
|▼9.95％
資料來源：證交所
