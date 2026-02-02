170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有170多萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（2）日公告最新一季配息，每股配發0.42元，以今日收盤價22.47元估算，年化配息率7.48%，預計2月26日除息，最後交易日為2月25日。

台股1月上演驚奇行情，大盤最高來到3萬2千點，震盪行情讓投資人宛如坐上雲霄飛車，但看得到不一定有賺到，國泰投信分析台股後市，2月11日封關日前震盪是常態，應適度將部分資金轉向高股息ETF。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00878去（2025）年受益人和規模俱增，其中基金規模從2024年底的3,763億元，截至去年底，已增長至4,602億元，增加839億元。

觀察今（2026）年1月以來，00878每日的日均成交量都有8萬多張，是全台整體ETF的十倍之高，一月份規模更是一度突破4,700億元大關，創成立以來新高，明顯可見是ETF市場的核心標的，儘管去年高股息ETF紛紛調整配息策略，影響配息金額，但00878人氣始終保持領先，進一步從證交所每月公布的ETF定期定額戶數中可發現，00878截至去年底，維持高達27.9萬戶的忠實購買力在支撐買氣，亦是前20大ETF平均戶數的2倍以上，定期挹注基金規模持續長大。

00878除了基金規模龐大、百萬股民忠實度高、流動性佳，還有第二大優勢就是「成份股的產業足夠均衡」，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，MSCI（明晟）是全球最具影響力的指數公司之一，所編製的指數被視為投資界的「參考標準」，為全球機構投資人如主權基金、退休基金等配置資產時最重要的參考基準，標榜嚴謹、透明且不能隨意更動，被納入指數的成分股皆為行業中的佼佼者，00878成分股布局在金融業、電子產業和傳統產業時，不會選到配息或獲利波動過大的景氣循環股，是一檔真正具備攻守兼備特性的高股息ETF。

投信公會分類的高股息ETF總共有22檔，其中只有6檔成立超過5年，00878從2020年7月成立至今邁入第六個年度，累積高達21次的季配息跟填息紀錄。

