中鋼3月盤價拍板漲500元　台股重挫逆勢收紅

▲中鋼公司軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅工廠。（圖／中鋼提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中鋼（2002）今（2）日召開3月盤價會議，受惠亞洲鋼廠出口報價持續走揚，國際鋼市回溫趨勢確立，加上煉鋼成本壓力升高，中鋼拍板3月盤鋼品全面調漲，每噸調升500元，並視個別產業需求推出多元配套，期望與下游客戶共同掌握需求復甦商機。

台股今日電子股熄火，加權指數終場重挫439.72點，收在31624.03點，不過中鋼股價逆勢上揚，終場上漲0.35元、漲幅1.69%，收21.1元，成交量逾19萬張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中鋼指出，全球經濟展現韌性，製造業需求逐步回穩，有助啟動補庫存循環。隨著聯準會邁向降息循環，美元走弱帶動國際大宗商品價格上揚；美國經濟表現穩健，歐洲經濟溫和復甦，中國大陸推動大規模「以舊換新」政策刺激內需，國際貨幣基金（IMF）也將今年全球經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%。

在國內方面，中鋼表示，台灣民間消費量能穩定回升，加上台美關稅談判結果優於預期，有助延續出口動能，整體經濟呈現內外溫和擴張格局。

原料成本方面，鐵礦砂價格維持每公噸100至105美元水準，冶金煤價格突破每公噸250美元，鋼鐵生產成本持續攀升。美國熱軋鋼價延續去年第4季以來漲勢，歐盟CBAM碳邊境調整機制上路，也帶動當地鋼價回升。

中國大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，寶武、鞍鋼等主要鋼廠3月板材價格調漲人民幣100元（約14美元）／噸，亞洲鋼廠出口報價同步走揚，顯示國際鋼市自谷底回升態勢明確。

中鋼強調，隨全球鋼市朝正向發展、終端需求逐步釋出，下游供應鏈已積極回補庫存，此次調整盤價除反映國際行情與成本變化，也將持續強化用鋼產業接單競爭力，與客戶共同迎接需求復甦。