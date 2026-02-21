美股創20年來首年最差紀錄！川普關稅成雙面刃　標普500僅漲13%

▲去年創下自2005年以來，歷屆新任政府首年最差的股市表現。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

2025年美股表現出爐，儘管去年美股維持成長態勢，但受到總統川普（Donald Trump）對關稅政策的激進轉向，導致經濟不確定性攀升。最新數據顯示，去年創下自2005年以來，歷屆新任政府首年最差的股市表現。

標普500漲幅僅13.3% 創20年來開局最平淡

根據《紐約郵報》報導，從去年川普就職日到今年1月20日為止，標準普爾500指數（S&P 500）僅上漲了13.3%。這不僅是近20年來表現最平淡的總統任期開局，漲幅更是遠遜於前幾任政府。

回顧2017年川普首個任期時，標普500在第一年就飆升了24.1%，並創下62次歷史新高；相較之下，去年標普500僅刷新39次紀錄。

關稅政策成雙面刃 國際股市表現超車美股

市場分析指出，由於川普突然宣布的關稅政策重挫投資人信心，導致市場震盪劇烈，國際股市的表現更是多年來首次超越美國市場。馬奧尼資產管理（Mahoney Asset Management）執行長馬奧尼（Ken Mahoney）直言，雖然去年仍有成長，但新的一年面臨多重變數，「我們正處於無法突破新高的困境」。

馬奧尼也提到，包含新關稅、地緣政治緊張局勢，以及避險資產如金銀價格的飆升，都讓投資人感到憂心。特別是美元走勢疲軟，推升金價史上首次突破5,000美元大關。

白宮反擊：川普接手的是通膨與移民災難

面對數據質疑，白宮發言人德賽（Kush Desai）對《紐約郵報》強勢反擊。他強調，前任總統拜登（Joe Biden）接手的是疫苗與因防疫人為壓抑後的經濟，但川普接手的卻是「十年來最嚴重的通膨、移民災難與繁瑣法規」。

德賽表示，標普500多次創新高及房貸利率下跌，都足以證明川普持續為美國人民帶來顯著轉變。

波動性成常態 格陵蘭僵局引發「恐懼指標」爆表

去年美股波動與川普的對外貿易政策息息相關。去年4月川普祭出「解放日」（Liberation Day）大規模關稅後，股市曾一度暴跌至接近熊市；隨後又因川普暫緩關稅威脅而反彈。

近期更因格陵蘭（Greenland）主權爭議與對歐盟的關稅威脅，讓被稱為「恐懼指標」的波動率指數（VIX）衝破50大關，創下疫情以來新高。

儘管川普對此嗤之以鼻，稱股市下跌只是「小事」，並宣稱市場很快會翻倍，但分析師建議，2026年投資人應學會與波動共處，並在低點時分批進場。