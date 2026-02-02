曾打敗adidas「1品牌」跌神壇？財經專家曝：股價崩近7成

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

近年許多妹子喜歡瑜珈褲穿搭，加拿大知名品牌Lululemon（露露檸檬）就受到許多女生歡迎，雖然價格不便宜仍超夯，曾一度打敗adidas。不過，財經專家指出，Lululemon近年風光不再，股價自高點回落已接近七成，品牌形象也遭市場質疑逐漸偏離原本「高品質、專業機能瑜珈褲」的核心定位。

財經粉專「游庭皓的財經皓角」指出，Lululemon的股價從高點下跌近七成，市場批評，品牌逐漸偏離原本高品質、專業機能瑜珈褲的核心定位，轉而追逐潮流款式與快節奏上新，結果卻在品質控管上頻頻出包。

游庭皓提到，品牌日前一款定價108美元的緊身褲（約新台幣3420元）上架沒幾天，就被大量消費者抱怨「會透膚」、「深蹲時不防走光」，相關實測與貼文在社群平台快速擴散，輿論瞬間炸鍋，產品也隨即被下架止血。

公司高層建議「買大一號、搭膚色內著」惹議

然而，公司高層對內部員工的說法卻再度引發反彈，認為部分問題出在消費者穿法不對，還建議「買大一號、搭配膚色內著」，這番回應被外界解讀為卸責。更引人關注的是，品牌創辦人也公開開火，直指董事會「對產品與品牌方向缺乏理解」，批評治理層只關注短期財務表現與成本控制，卻忽略設計、測試與品質文化，導致類似的產品失敗一再重演。

游庭皓也指出，這並非Lululemon第一次因產品缺陷緊急撤回商品，市場已開始質疑其內部開發與品管流程是否出現結構性問題。新興競爭對手正快速搶佔年輕族群與意見領袖的聲量，高端運動休閒市場的話語權逐漸被瓜分。

游庭皓分析，股價今年以來明顯走弱，反映投資人已開始重新為Lululemon定位，從過去的「領導者」，降級為「追趕型品牌」，並直言「當功能服飾品牌失去產品信任，品牌溢價蒸發的速度，往往比銷量下滑還要快」。