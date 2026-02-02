0050首檔ETF規模突破兆元　台股新里程碑

▲0050資產規模突破兆元。（圖／元大投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，追蹤由證交所及FTSE Russell合作編製的台灣50指數，成立二十二年以來，規模、投資人數穩定成長，資產規模正式突破1兆元，受益人數超過200萬人，反映國人理財觀念靈活，並協力壯大資本市場。

台灣指數公司與證交所、元大投信及FTSE Russell於今（２）日合作舉辦「全民共享·榮耀臺灣:ETF新里程與普惠金融展望」記者會，活動由證交所林修銘董事長、元大投信董事長劉宗聖及FTSE Russell CEO Fiona Bassett參與。

據證交所、集保結算所資料，0050於2025年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3,359億元、單月定期定額金額突破70億元新高；截至2026年1月底投資人數219萬。對應國內證券新增開戶數持續正成長，其中0至19歲連續第三年年增約10萬人水準，顯示新世代投資人積極參與台股投資。

0050於2025年調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻，引導投資人優先以0050市值型ETF為基礎，進而未來參與各類型ETF建立資產配置。據投信投顧公會統計至2025年12月，國內已有72檔台股主被動式ETF、85檔跨國投資股票型主被動式ETF，合計規模4.3兆，呈現蓬勃發展。

去（2025）年響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，0050連結基金發行TISA級別，再增加因應申贖的現金部位採0050經理費率五折計算優惠，0050於2025年創下國內股票型ETF全年費用率歷史新低紀錄，隨規模突破兆元，截至1月底經理費率已降至0.089% ，未來將持續朝0.05%下降，0050連結基金同步受惠。

