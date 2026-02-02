主動式ETF年化配息率飆破10%！00982A季配0.377元　2／26除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第3次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.377元。若以2月2日收盤價15.05元來推算，預估年化配息率10.02%，本次除息日訂於2月26日，因此想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財富管理專家表示，根據集保戶股權分散最新統計，台股ETF受益人數來到12249944人新高數字。台股ETF儼然已成為國人投資標配。在市值型、高息型之外，去年新增主動式台股ETF，也是人氣所在。主動式台股ETF以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵。其中00982A在績效與配息表現皆讓投資人驚豔。目前00982A擁有約14.1萬受益人，自掛牌以來含息報酬率已上漲約53.4%，表現相當亮眼。除了能幫助投資人爭取超額報酬，00982A也擁有優異的配息表現。觀察00982A成立以來配息紀錄，分別為0.236元、0.334元、0.377元，預估年化配息率分別為8%、9%、10%，金額與配息率都是呈現步步高。

ETF理財達人表示，00982A採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。台股近期籌碼較為凌亂，使得盤勢震盪加劇。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，不過隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。