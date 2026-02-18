一到月底就吃土、老是存不了錢　日本理財專家勸改掉3個壞習慣

▲與其一再懊惱怎麼存不了錢，不如從檢視生活細節著手，讓金錢管理回到可控狀態。（示意圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

每到月底，看著帳戶餘額總是有種「淡淡的哀傷」嗎？很多人喊著要存錢，但身體卻很誠實地在清空購物車。根據日媒《All About》報導引述理財專家舟本美子的分析，存不了錢的關鍵往往不在收入多寡，而是日常生活中早已養成、卻不自覺的金錢使用習慣，尤其常見3大漏財惡習。

舟本美子在報導中提到，長期存不了錢的人，往往有幾個共通特徵，其中最常見的就是「對小額支出毫無警覺」。例如便利商店買飲料、ATM手續費、信用卡年費，甚至是早已用不到的訂閱制，單筆金額看似不高，累積起來卻很可觀，若想改善存錢困境，不妨重新檢視這些「小錢」，並建議可從自備水壺、降低提款頻率，全面盤點訂閱服務並取消不必要的項目做起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了忽視小支出，另一個常見問題是「只想到花錢」。存不了錢的人，注意力往往被最新流行、話題商品吸引，無論是新品甜點、剛開幕的咖啡廳，或最新款家電與電子產品，都容易成為消費誘因。然而，一味追逐最新事物的生活方式永遠沒有盡頭，支出自然沒有止境，資產也難以累積。與其被流行牽著走，不如試著找出真正能讓自己感到滿足的金錢使用方式。

至於實際存錢的方法，舟本美子強調，「先行儲蓄」是最基本、也最有效的做法，也就是在薪水入帳後，立刻將固定金額轉入儲蓄帳戶，而不是等到月底有剩餘才存。她指出，許多存不了錢的人，正是因為抱持「剩下再存」的想法，結果往往一毛不剩。先從自己不覺得有負擔的金額開始，例如每月5,000至1 萬元，逐步養成習慣，之後再逐步以實領收入的兩成作為中長期目標。