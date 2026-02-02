ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

勤凱1月營收2.09億元、年增66%　看好今年營運可望逐季走高

▲▼勤凱董事長曾聰乙。（圖／記者高兆麟攝）

▲勤凱董事長曾聰乙。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

電子材料大廠勤凱（4760）1月營收2.09億元，月增7.13%、年增66.06%，連續第五個月創歷史新紀錄。公司看好客戶滲透率持續提升，預期今年營運可望逐季走高，全年總營收挑戰雙位數成長。

勤凱董事長曾聰乙表示，隨著台灣、中國及韓國被動元件客戶出貨動能回溫，銅膏需求明顯升溫，今年銅膏出貨量可望年增約3成，成為主要成長動能之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勤凱今年多種新品齊發，包含應用在晶片與散熱蓋之間的TIM1散熱膏、TGV玻璃基板的盲孔填膏、以及應用在AI伺服器高頻高速多層板的合金膏。副董事長莊淑媛表示前述半導體化學新產品，已依客戶規劃陸續進入驗證階段，用在AI伺服器高頻高速多層板的合金膏，也已通過認證，等待客戶推展進度，顯示公司在先進封裝及高階應用材料領域的布局逐步展現成果，今年業績瞄準雙位數成長。

勤凱原本客戶集中在被動元件，近年則積極轉型至半導體材料、AI應用領域。2025年營收19.06億元，年增27.8%，優於同業平均，去年前三季每股純益已達4.61元，已逐步看到轉型成效，今年將更為顯現。

至於銀價近期波動甚鉅，公司認為影響不大，主要產品採取固定加工費用模式，並依客戶需求進行報價調整。因此，當銀價上漲時，銀價相關產品隨之報價上揚，但銀價上漲初期確實使客戶下單觀望；而銀價下跌時，則呈現相反狀態。但公司尚有銅膏、合金膏等不同產品組合，相關影響仍在可控範圍。

展望今年景氣，莊淑媛認為審慎樂觀，而新品藍海效應則值得期待。以不同金屬特性混合而成的合金膏而言，玻璃基板上用的TGV盲孔填膏，除導通、導電基本功能，更需要在AI晶片高溫仍維持基板緊密貼合、且不能毀損晶片，因此開發難度頗高。至於直接與晶片、散熱蓋貼合的TIM1，直接被客戶使用在無人機通訊系統，後續仍依客戶導入節奏及市場需求變化而定。公司將持續聚焦高階應用材料研發、強化客戶合作深度，並穩健推動產品結構優化，以提升中長期營運穩定度。

關鍵字： 勤凱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【早知道教他叫爸爸】教孩子叫媽媽超有愛＞＜！3年後超崩潰…

推薦閱讀

50萬股民注意！00929配息維持0.1元　年化配息率約6.2%

50萬股民注意！00929配息維持0.1元　年化配息率約6.2%

擁有50萬受益人、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每股預估配發金額維持0.1元，以今日19.2元計算收盤價，單次配息率約0.52%，年化配息率約6.2%，除息交易日為3月3日，此次除息最後買進日為3月2日，股息發放預計3月27日入帳。

2026-02-02 16:56
170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

擁有170多萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（2）日公告最新一季配息，每股配發0.42元，以今日收盤價22.47元估算，年化配息率7.48%，預計2月26日除息，最後交易日為2月25日。

2026-02-02 14:11
記憶體集體跳水！　8檔亮燈跌停

記憶體集體跳水！　8檔亮燈跌停

上周五美國費半指數跌幅3.87%，美光收跌4.8%，今（2）日記憶體獲利了結賣壓殺出，高價指標群聯（8299）摜壓到2145元跌停價位，華邦電（2344）、南亞科（2409）、創見（2451）、華東（8110）、旺宏（2377）、威剛（3260）、品安（8088）也不支倒地。

2026-02-02 12:31
台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

2026-02-02 10:33
股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

股匯雙殺！受到美國總統川普提名作風偏鷹的華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席影響，新台幣今（2）日開盤貶逾1角摜破31.5元；台股在10點以後跌勢擴大，逾874家上市公司下跌，指數一度下挫逾629點。

2026-02-02 10:16
勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。

2026-02-02 10:41
風雪加罷工歐地都受影響　但尚未見到船期嚴重延誤

風雪加罷工歐地都受影響　但尚未見到船期嚴重延誤

上周歐洲大風雪，本周地中海有21個港口計畫罷工，市場很不平靜，不過陽明海運高階指出，歐洲風雪已過，本周大致正常；地中海的罷工因為是一日罷工，如果沒有船隻到港，罷工也沒有擴大，估計影響不會太大，將密切觀察後續發展。

2026-02-02 17:01
勤凱1月營收2.09億元、年增66%　看好今年營運可望逐季走高

勤凱1月營收2.09億元、年增66%　看好今年營運可望逐季走高

電子材料大廠勤凱（4760）1月營收2.09億元，月增7.13%、年增66.06%，連續第五個月創歷史新紀錄。公司看好客戶滲透率持續提升，預期今年營運可望逐季走高，全年總營收挑戰雙位數成長。

2026-02-02 16:50
「含積ETF」開獎！00923半年配1.71元　單次配發率衝破6%

「含積ETF」開獎！00923半年配1.71元　單次配發率衝破6%

成分股中連結台積電（2330）的「含積ETF」群益台灣ESG低碳50（00923）今（2）日公告最新配息結果，半年配1.71元，創下有配息紀錄以來新高，以今日收盤價28.41元估，單次配發率衝破6.02%，預計2月26日除息，2月25日為最後買進日，3月25日入帳。

2026-02-02 16:48
主動式ETF年化配息率飆破10%！00982A季配0.377元　2／26除息

主動式ETF年化配息率飆破10%！00982A季配0.377元　2／26除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第3次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.377元。若以2月2日收盤價15.05元來推算，預估年化配息率10.02%，本次除息日訂於2月26日，因此想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

2026-02-02 16:17

讀者迴響

熱門新聞

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

快訊／夢到「萬馬奔騰」買刮刮樂　彰化40歲強運男2度中百萬

記憶體集體跳水！　8檔亮燈跌停

年終金額「少了7萬」他怒問主管！網愣：這是常識

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

台股下殺692點！專家看抱股過年有風險　喊封關前減持股增現金

快訊／台股收盤大跌439.72點　台積電跌10元至1765

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

台積電跌25元至1750　台股下跌358點至31705

麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

黃仁勳宴請魏哲家！親揭會回台北簽約

王品逾3成店長、主廚年薪破百萬　員工最多領「47個月獎金」

勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

金價史詩級跳水　台銀「黃金王子」：短線回檔5、6成皆合理

勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366