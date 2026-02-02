風雪加罷工歐地都受影響　但尚未見到船期嚴重延誤

▲歐洲大風雪未傳對船期嚴重影響。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

上周歐洲大風雪，本周地中海有21個港口計畫罷工，市場很不平靜，不過陽明海運高階指出，歐洲風雪已過，本周大致正常；地中海的罷工因為是一日罷工，如果沒有船隻到港，罷工也沒有擴大，估計影響不會太大，將密切觀察後續發展。

義大利基層碼頭工人工會Unione Sindacale di Base(簡稱USB，總部設在義大利熱那亞)宣佈，定於2026年2月6日舉行國際總罷工，此次罷工將持續24小時，涵蓋全國所有港口的海事部門和港口工人。希臘、土耳其和摩洛哥的工會已宣佈在同一天舉行罷工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據稱，地中海地區至少有21個港口將參與此次行動，如比雷埃夫斯港、畢爾巴鄂港、丹吉爾港和安塔利亞港，都將支援這一倡議。該工會指出，2月6日的罷工不會是最後一次，而是新鬥爭季。

馬士基上周則曾通知客戶，格但斯克港因為過去幾周持續的冰雪堆積及極低氣溫，已導致碼頭陸側和海側作業均受到限制，陸運設備凍結，加之道路和鐵路上的冰雪，限制了貨物的提取和送達。 鐵路也出現延誤和取消，海運由於強降雪和設備凍結，集裝箱裝卸作業受限，每小時操作箱量減少。

1月29日馬士基指出，惡劣天氣持續影響西南歐與西歐地區，導致全行業運營中斷。比斯開灣：船舶往返於北歐港口，與南歐/地中海港口以及大西洋航線，比斯開灣是必經之地，船舶要想安全穿越比斯開灣，天氣需在好轉的情況下穩定保持至少24小時，馬士基表示，下一個安全航行窗口預計將自1月31日晚間起出現，隨後在2月2日再次出現，本周可能再次出現運營中斷。