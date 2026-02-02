台南豪宅聚落的「隱藏版重劃區」　在地：新案衝5字頭

▲台南鄭子寮「成功里」低調到「懂得人才懂」，是相當適合自住的純住宅區。（圖／永慶不動產六甲頂西門加盟店）

記者張雅雲／高雄報導

鄭子寮為台南傳統豪宅聚落，近年多以文元國小、花園夜市周邊為主要購屋區，不過專家指出，鄭子寮「成功里」低調到「懂得人才懂」，該里是鄭子寮最早發展的區域，生活圈機能可向3區延伸，因屋主多數「不缺錢也不急著賣」，買方想撿便宜也不容易。

▲鄭子寮受惠新光三越小北店2025年剛開幕，大幅帶動區域商業機能。（圖／永慶不動產六甲頂西門加盟店）

永慶不動產六甲頂西門加盟店店東嚴勇德表示，鄭子寮「成功里」是鄭子寮最早發展的區域，緊鄰北安橋，且生活圈可向北區、安南區、永康區3區延伸，由於早期發展，因此機能成熟，里內有6座公園，綠覆率高，又有明星學校，房市為純住宅區，屬於相對低調的成熟住宅帶，加上釋出量、成交量一向不多，屬於在地人才知道的神祕重劃區。

▲北區成功里屋主多為長期持有族群，入手房價低、貸款早就繳完。（圖／永慶不動產六甲頂西門加盟店）

該區30年前就有太子建設卡位推出不少造鎮案，因此多以中古產品為主流，大樓與華廈屋齡多落在28~35年，成交單價約每坪20~24萬元；透天總價帶差距明顯，40年以上老透天多落在800~900萬元，若為社區型透天、屋齡約30年，總價帶多在1500萬元上下。

近年有少數新案單價已站上4字頭，高樓層與小坪數產品更出現5字頭成交價，與中古市場形成明顯價差。嚴勇德分析，該區屋主多為長期持有族群，入手房價低、貸款早就繳完，「不缺錢也不急著賣」，釋出量有限，買方想撿便宜也不容易。

▲永慶不動產六甲頂西門加盟店店東嚴勇德表示，北區的區域能見度逐步提高，也讓愈來愈多安南區、永康人口往北區移居。（圖／永慶不動產六甲頂西門加盟店）

嚴勇德說：「屋主大多開價比實登還高，待售期3個月以上很正常。」至於今年房市，北區受惠新光三越小北店2025年剛開幕，大幅帶動區域商業機能，以及北外環交流道未來與中華北路、海安路口一帶的連結，交通題材加持，區域能見度逐步提高，也讓愈來愈多安南區、永康人口往北區移居，帶動房價易漲難跌。

