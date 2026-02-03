黃仁勳點火AI炫風！00982A主動伴飛　年化配息率飆逾10% 配息次次高　封關前卡位

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳於NVIDIA尾牙前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀AI旋風，強調AI需結合高速運算與長、短期記憶能力，讓記憶體與儲存題材再度成為資金焦點。法人指出，面對記憶體族群迎來資金風狗浪與波動考驗，主動式台股ETF「主動群益台灣強棒」（00982A）可透過彈性調整持股，避免追高殺低，加上配息次次高，年化配息率已衝上10%以上水準，更能幫助投資人長抱久留，維持良好投資紀律。

目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，這3檔中，無論是是從績效表現、配息率與填息實力來看，00982A皆處於領先地位，享有「息利雙收」的出色表現。以最近一次配息公告來看，季配型的00982A每股配0.377元，預估年化配息率高達10.05%，預計2月25日為最後買進日，2月26日除息，3月25日入帳。

隨著AI應用加速落地，市場普遍認為，相關供應鏈已不再只是單點題材，而是形成長線趨勢，主動式台股ETF積極出棒，看準運算、儲存與半導體等領域，緊扣台灣廠商具備完整產業鏈優勢，迅速擴充資產價值。

法人指出，當產業輪動速度加快、個股表現分歧擴大，單純被動追蹤指數的策略，較難全面掌握行情，反而具備調整彈性的主動式投資工具，吸引愈來愈多投資人目光。 觀察近期表現，主動式台股ETF整體績效明顯升溫，不僅在震盪盤勢中展現相對抗跌力，也逐步累積配息能力。市場認為，這類ETF透過成長型產業貢獻報酬，再轉化為配息來源，與傳統高股息策略形成差異。

以00982A為例，該檔主動式台股ETF成立以來報酬表現突出，最新一季配息換算年化配息率上看10%，且配息水準維持穩定，成為近期市場關注焦點之一。法人指出，其績效表現成長、配息、填息三力齊發，與成功掌握AI與半導體趨勢密切相關。

在選股方向上，00982A鎖定大型成長股，但更擅長挖掘中小型潛力漲股。市場觀察，00982A選股邏輯偏向受惠AI長線發展的半導體與資料儲存相關族群，涵蓋儲存控制晶片、記憶體應用等產業。隨著AI模型對資料存取速度與容量需求持續提高，相關產業即使未全面導入高頻運算技術，仍有機會在需求排擠效應下受惠。

以儲存族群為例，群聯因布局企業級與高效能儲存應用，被市場視為AI浪潮下的代表性受惠股之一，近年市值與股價表現，反映資金提前卡位趨勢，也成為市場觀察主動式ETF配置方向時的重要指標。

隨著農曆年封關腳步逼近，市場資金開始提前布局年後行情。法人認為，在AI產業趨勢延續下，封關前適度卡位即將除息的主動式台股ETF，有機會在馬年開紅盤時，掌握資本利得與配息雙重紅包。