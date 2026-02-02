ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中工雲宇宙AI園區75億銷售案查無重訊　小股東要求調查

▲▼中工雲宇宙AI園區75億銷售案查無重訊，中工股東黃文泰向金管會證期局和證交所檢舉。（圖／黃文泰提供）

▲中工雲宇宙AI園區75億銷售案查無重訊，中工股東黃文泰向金管會證期局和證交所檢舉。（圖／黃文泰提供）

記者高兆麟／台北報導

中華工程（2515）指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露前後落差，引發市場關注。中工3年前公告與買方簽署預購意向書，近期又對媒體表示專案已銷售兩成、金額達75億元，但公開資訊觀測站卻查無後續重大訊息，實價登錄金額也查無相關資料，形成市場質疑的羅生門。中工股東黃文泰今日向金管會證期局和台灣證券交易所檢舉，請公權力介入調查，維護股東權益與資訊充分且即時揭露的秩序。

中華工程主力打造的中工雲宇宙AI園區，位於新北市土城工業區，總樓地板面積約1萬6000坪，主打AI與智慧綠建築永續概念，預計今年第2季取得使用執照，開始銷售入帳，可望大幅挹注營收，成為中工營運成長的重要動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依公開資訊觀測站資料，中工於民國112年10月12日公告，與鴻海集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，交易金額為75億元；同日，鴻運科方面亦發布對等公告。該筆交易金額龐大，對雙方資本支出與資產布局均具重要性，也被列入中工年報重要契約項下。

但黃文泰指出，自雙方公告簽署意向書至今，市場未查得後續已完成正式不動產買賣契約、完成交割，或列為固定資產的重大訊息公告；這筆交易是否已實質成立、是否仍停留在意向階段，股東十分關注，資訊應該充分且即時揭露。

上個月27日媒體報導引述中工說法指出，土城雲宇宙AI園區「對預計銷售部分，已銷售20%，金額達75億元」，並稱將在取得使用執照後陸續交屋入帳。由於說法具體，外界解讀為交易已有明確進展，但該項訊息並未同步以重大訊息方式公告，引發投資人對資訊揭露一致性的質疑。

黃文泰質疑，如果這筆交易尚未完成正式契約簽署，預購意向書是否可直接對外表述為「已銷售」或「已完成交易」，恐造成一般投資人對交易完成度的誤判；但若交易確已達成具拘束力契約，依法應辦理重大訊息揭露，卻又看不到相關的重訊公告。

另一方面，比對內政部實價登錄資料，目前僅查得該園區近期數筆預售交易，合計金額約2億元左右，與75億元規模存在顯著差距，與媒體所稱銷售金額並不相符，也讓外界更加關注整體交易結構與進度。更令人驚訝的是，媒體刊出銷售進展的同日，中工股票出現鉅額成交量，時間點的重疊引發投資人討論。

基於上述資訊落差與認定爭議，中工股東黃文泰今天具名向金管會證期局和證交所檢舉，要求針對這筆交易的實際進度、銷售認定基準，以及重大訊息揭露是否完備進行查核，並呼籲主管機關督促公司透過公開資訊觀測站作出一致且具體說明。

關鍵字： 中工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

推薦閱讀

快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

證交所、櫃買中心今（2）日公告3檔處置股新名單，包括上市生技股藥華藥（6446）、半導體股竹陞科技（6739）、擎亞（8096）都入列，皆為分盤交易，5分鐘人工撮合一次，從明（3）日起處置到2月25日。

2026-02-02 18:18
近3日台股下跌逾千點　擔保維持率為185.9％

近3日台股下跌逾千點　擔保維持率為185.9％

近三個交易日台股跌逾千點了，根據金管會證期局統計數據顯示，今（2）日台股收盤指數為31,624.03點，下跌439.72點，跌幅1.37%，成交量約7,404億元，同時段（截至下午13:30），亞洲主要股市狀況韓國下跌4.81%，日本下跌1.03%，新加坡下跌0.59%，香港下跌2.79%，上海下跌1.69%。

2026-02-02 18:15
記憶體史上漲最兇Q1來了！集邦預告全面上修　DRAM調幅衝9成5

記憶體史上漲最兇Q1來了！集邦預告全面上修　DRAM調幅衝9成5

根據研究單位集邦（TrendForce）最新記憶體產業調查，2026年第一季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，TrendForce據此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，預估整體conventional DRAM合約價將從一月初公布的季增55-60%，改為上漲90-95%，NAND Flash合約價則從季增33-38%上調至55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。

2026-02-02 17:58
50萬股民注意！00929配息維持0.1元　年化配息率約6.2%

50萬股民注意！00929配息維持0.1元　年化配息率約6.2%

擁有50萬受益人、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每股預估配發金額維持0.1元，以今日19.2元計算收盤價，單次配息率約0.52%，年化配息率約6.2%，除息交易日為3月3日，此次除息最後買進日為3月2日，股息發放預計3月27日入帳。

2026-02-02 16:56
黃仁勳預計今日結束訪台行程　預告電腦展「一定出席」

黃仁勳預計今日結束訪台行程　預告電腦展「一定出席」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今日結束訪台行程，今日在離開下榻的飯店時，他也表示，去年對台灣供應鏈而言是非常棒的一年，包括台積電等夥伴皆創下歷史紀錄，而2026年將迎來「更加亮眼的一年」，他更預告，雖然行程忙碌，但今年一定會出席台北國際電腦展（Computex），並透露輝達屆時將有多項重要發表，自己也會親自進行主題演講。

2026-02-02 13:05
170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

擁有170多萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（2）日公告最新一季配息，每股配發0.42元，以今日收盤價22.47元估算，年化配息率7.48%，預計2月26日除息，最後交易日為2月25日。

2026-02-02 14:11
記憶體集體跳水！　8檔亮燈跌停

記憶體集體跳水！　8檔亮燈跌停

上周五美國費半指數跌幅3.87%，美光收跌4.8%，今（2）日記憶體獲利了結賣壓殺出，高價指標群聯（8299）摜壓到2145元跌停價位，華邦電（2344）、南亞科（2409）、創見（2451）、華東（8110）、旺宏（2377）、威剛（3260）、品安（8088）也不支倒地。

2026-02-02 12:31
台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

2026-02-02 10:33
股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

股匯雙殺！受到美國總統川普提名作風偏鷹的華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席影響，新台幣今（2）日開盤貶逾1角摜破31.5元；台股在10點以後跌勢擴大，逾874家上市公司下跌，指數一度下挫逾629點。

2026-02-02 10:16
勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

勞動基金2025年大賺1.1兆　新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。

2026-02-02 10:41

讀者迴響

熱門新聞

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

快訊／夢到「萬馬奔騰」買刮刮樂　彰化40歲強運男2度中百萬

快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

記憶體集體跳水！　8檔亮燈跌停

年終金額「少了7萬」他怒問主管！網愣：這是常識

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌　宏碁亮燈2千金股走揚

台股下殺692點！專家看抱股過年有風險　喊封關前減持股增現金

快訊／台股收盤大跌439.72點　台積電跌10元至1765

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

台積電跌25元至1750　台股下跌358點至31705

曾打敗adidas「1品牌」跌神壇　股價崩近7成

黃仁勳宴請魏哲家！親揭會回台北簽約

金價史詩級跳水　台銀「黃金王子」：短線回檔5、6成皆合理

王品逾3成店長、主廚年薪破百萬　員工最多領「47個月獎金」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366