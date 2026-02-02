快訊／終結者是你？威力彩「8.7億頭獎」又開05號　暴富密碼出爐

快訊／3檔「抓去關」新名單 生技、半導體股入列

證交所、櫃買中心今（2）日公告3檔處置股新名單，包括上市生技股藥華藥（6446）、半導體股竹陞科技（6739）、擎亞（8096）都入列，皆為分盤交易，5分鐘人工撮合一次，從明（3）日起處置到2月25日。

近3日台股下跌逾千點 擔保維持率為185.9％

近三個交易日台股跌逾千點了，根據金管會證期局統計數據顯示，今（2）日台股收盤指數為31,624.03點，下跌439.72點，跌幅1.37%，成交量約7,404億元，同時段（截至下午13:30），亞洲主要股市狀況韓國下跌4.81%，日本下跌1.03%，新加坡下跌0.59%，香港下跌2.79%，上海下跌1.69%。

記憶體史上漲最兇Q1來了！集邦預告全面上修 DRAM調幅衝9成5

根據研究單位集邦（TrendForce）最新記憶體產業調查，2026年第一季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，TrendForce據此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，預估整體conventional DRAM合約價將從一月初公布的季增55-60%，改為上漲90-95%，NAND Flash合約價則從季增33-38%上調至55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。

50萬股民注意！00929配息維持0.1元 年化配息率約6.2%

擁有50萬受益人、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每股預估配發金額維持0.1元，以今日19.2元計算收盤價，單次配息率約0.52%，年化配息率約6.2%，除息交易日為3月3日，此次除息最後買進日為3月2日，股息發放預計3月27日入帳。

黃仁勳預計今日結束訪台行程 預告電腦展「一定出席」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今日結束訪台行程，今日在離開下榻的飯店時，他也表示，去年對台灣供應鏈而言是非常棒的一年，包括台積電等夥伴皆創下歷史紀錄，而2026年將迎來「更加亮眼的一年」，他更預告，雖然行程忙碌，但今年一定會出席台北國際電腦展（Computex），並透露輝達屆時將有多項重要發表，自己也會親自進行主題演講。

170萬股民注意！00878季配0.42元 2／26除息

擁有170多萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（2）日公告最新一季配息，每股配發0.42元，以今日收盤價22.47元估算，年化配息率7.48%，預計2月26日除息，最後交易日為2月25日。

記憶體集體跳水！ 8檔亮燈跌停

上周五美國費半指數跌幅3.87%，美光收跌4.8%，今（2）日記憶體獲利了結賣壓殺出，高價指標群聯（8299）摜壓到2145元跌停價位，華邦電（2344）、南亞科（2409）、創見（2451）、華東（8110）、旺宏（2377）、威剛（3260）、品安（8088）也不支倒地。

台股狂殺659點！兆元宴3檔逆勢抗跌 宏碁亮燈2千金股走揚

輝達執行長黃仁勳此次來台期間，為AI供應鏈舉行「兆元宴」，出席的公司成為投資市場焦點，股價位階相對的宏碁（2353）今（2）日表現最為突出，帶量搶登27.6元漲停價位，開盤一個半小時，成交量為13.5萬張，成為上市成交量第五大個股，新成員網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017）兩檔千金股呈現震盪走高格局。

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角 台股重挫近660點

股匯雙殺！受到美國總統川普提名作風偏鷹的華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席影響，新台幣今（2）日開盤貶逾1角摜破31.5元；台股在10點以後跌勢擴大，逾874家上市公司下跌，指數一度下挫逾629點。

勞動基金2025年大賺1.1兆 新制勞退分紅平均逾5.7萬破紀錄

台股2025年12月飆漲，連帶讓勞動基金、新制勞退分紅破紀錄。勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高；1292萬新制勞退基金亦賺7469億元創史上最佳成績，平均每戶可收分行5.7萬破紀錄。