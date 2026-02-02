記者鄭毓齡、閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束為期5天的訪台行程，今（2）日晚間現身松山機場準備搭機離台。臨行前他接受媒體訪問，親自證實輝達正持續擴大在台布局，未來將在台灣招募更多工程師、開設大型據點，並預告將於今年台北國際電腦展（Computex）回歸，帶來多項重要消息。

▲黃仁勳離台前接受媒體採訪。（圖／記者鄭毓齡攝，下同）

黃仁勳在機場商務中心外受訪時，全程面帶笑容，頻頻向現場媒體與粉絲致謝，還不時關心記者「你不冷嗎？」展現一貫親民作風。他也與粉絲、小朋友互動熱絡，主動詢問是否要自拍、替籃球簽名，氣氛輕鬆熱絡。

是否南台灣設總部？黃仁勳回應了

針對外界關心輝達是否考慮在南台灣設立總部，黃仁勳表示，輝達目前在高雄已設有辦公室，但大多數工程師仍集中在台北，「大型辦公室應該設在工程師聚集的地方」。他也強調，輝達正因供應鏈快速成長，在台灣聘請大量工程師。

他指出，早期輝達只製造GPU，如今除了GPU，還涵蓋CPU、網路晶片、交換器（Switch）等多項高度複雜的產品，「我們有很多產品要打造，供應鏈變得非常巨大，因此必須在台灣招募更多人」。

讚台灣人才優秀 預告大型辦公室啟動

黃仁勳直言，台灣擁有非常優秀的專業人才，不僅技術好、工作態度也非常努力，且與輝達長期合作，「我對這裡的才華與精神非常感謝」。他透露，輝達即將在台灣啟動大型辦公室（big site），未來仍將持續擴張。

至於新辦公室細節，黃仁勳則笑說這次先不透露，「那是一棟非常漂亮的建築」，希望留給大家驚喜。

離台前賣關子 Computex將宣布多項新消息

黃仁勳也預告，將在今年Computex期間回到台灣，親自主持一場大型主題演講，屆時輝達與多家合作夥伴都會發布新消息，「今年的Computex會非常令人興奮」。

在登機前最後一刻，黃仁勳仍持續為粉絲簽名、合照，最後向眾人道別後匆匆趕往登機門，結束此行訪台行程。