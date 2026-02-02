中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

▲圖為2019年中鋼運通委託台船建造的21萬噸大海岬型船交船典禮。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

中鋼運通是國營事業模範生，年年獲利，本月13日為30周年慶，公司近日公告將招考5名師級新進員工，本月5日截止報名，預料將引發南部地區相關科系年輕人爭相報考。

海運界都知道中運因為年年獲利，雖然起薪4萬元不算特別高，但是會按獲利分發績效獎金等，相當吸引航運相關科系學生。該公司去年獲利約20億元，EPS超過4元。

中運目前有20艘散裝船，包括15艘海岬型船與5艘輕便型船，除了承運母公司中鋼進口礦砂與煤炭與出口鋼品，也對外招攬業務，並配合母公司需求經營船舶租賃業務等。公司高階表示，由於目前造船價格處在高檔，公司還在等候適當的進場訂造新船時機。

該公司目前約有80名陸上員工、400名海上員工，這次招募的5人都是陸上工作人員，包括業務管理師與船舶管理師，業務管理師主要負責船舶買賣租傭業務、船舶營運與操作、航運市場研究、船舶物料配件與燃油採購管理相關業務，船舶管理師則負責船舶設備管理、建造、補給、檢驗等船舶維護管理相關業務。

筆試日期訂在本月27日，複試日期4月27日～5月11日，一律採線上報名作業。