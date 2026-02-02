大立光董事長發2重訊　砸64.7億完成買回庫藏股2670張

▲大立光宣告完成買回庫藏股。（資料照／記者湯興漢攝）



記者許力方／台北報導

光學鏡頭大廠大立光今（2）日下午發布兩則重大訊息，宣布公司庫藏股買回計畫已全數執行完畢，累計買回267萬股、總金額約64.74億元，約占公司已發行股份總數2％。大立光去年每股盈餘較2024年下滑，在庫藏股助力下，大立光股價自2060元上漲，今天收在2355元，漲幅約14%。

大立光2條重訊 公布買回金額逾3億元

[廣告]請繼續往下閱讀...

大立光董事長林恩平指出，截至2月2日止，本次買回股份累積數量達24萬股，買回總金額約5.69億元，平均每股買回價格為2372.83元，符合買回股份金額達新台幣3億元以上的重大訊息揭露門檻。累計至當日，公司已持有自家股份達267萬股，占已發行股份比率2％。

庫藏股全數到位 平均價約2425元

大立光同時公告庫藏股執行結果，原訂買回期間為2025年12月19日至2026年2月11日，實際買回期間則提前於今年2月2日完成。原規劃買回股數為267萬股、區間價格1600元至3200元，最終全數買回完畢，總金額達64.74億元，平均每股買回價格為2424.82元。

大立光董事長林恩平日前曾在法人說明會上透露，決定要買回自家股票，因為大立光的本益比在光學股中「不該是最差的」。大立光公告顯示，本次庫藏股原訂買回總金額上限高達約1796.65億元。