大型貨櫃船公司積極收購碼頭　台灣業者相較顯得謹慎保守

▲赫伯羅德上個月完成美國碼頭公司FIT收購案。（圖／取在赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

去年大型貨櫃船公司相繼傳出收購或投資碼頭訊息，今年開年德國赫伯羅德收購美國碼頭公司FIT，日本海洋網聯(ONE)簽下協定，買下大中國東北門戶港大連貨櫃碼頭DCT少數股權，相較之下台灣貨櫃三雄顯得謹慎保守許多。

今年1月赫伯羅德旗下港口與基礎設施公司漢薩全球碼頭(Hanseatic Global Terminals HGT)完成對美國佛羅里達州Port Everglades(勞德代爾堡)Florida International Terminal(FIT)的100%控股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早在2023年8月1日，赫伯羅德通過收購SM SAAM碼頭業務切入美洲碼頭網路，當時該資產中已經包含Port Everglades中FIT的權益。 此次，赫伯羅特完成全面收購FIT，進一步強化對靠泊與裝卸節點的掌控。

據悉，此次收購是基於赫伯羅德2030戰略的大背景下進行的。該戰略指出，在未來數年，赫伯羅德計劃將現有的21個碼頭組合擴充至30個，通過擴大碼頭資產版圖，強化在全球港口領域的佈局。

另赫伯羅德還在多地進行碼頭收購，2025年3月10日，該公司旗下HGT正式完成對法國勒阿弗爾港CNMP LH公司60%股權的戰略收購。

2025年12月，漢薩全球碼頭還發佈公告，表示將投資巴西新建貨櫃碼頭專案，透過與Imetame集團簽署協定，投資Imetame Logistica Porto(ILP)50%的股份，這是一家專注於貨櫃碼頭運營的合資企業。根據協議，雙方將開發並運營新的「漢薩全球碼頭阿拉克魯斯」貨櫃碼頭，作為現代化的轉運和門戶港口設施。

ONE則是在去年12月23日，ONE披露已簽署協定，擬收購中國東北門戶港大連貨櫃集裝箱碼頭DCT少數股權，以提升關鍵區域港口資源的可控性與服務兌現能力。

在美國端，ONE於2022年12月簽署協定，分別收購TraPac LLC與Yusen Terminals LLC(YTI)各 51%股權(兩者均在洛杉磯港運營，TraPac另在奧克蘭港運營)，並於2023年11月6日宣佈已取得監管批准並完成交割；同日亦完成對歐洲鹿特丹RWG(Rotterdam World Gateway)20%股權的收購，從而形成「美國西海岸+北歐樞紐」的終端組合。

隨後，ONE又在2024年11月宣佈完成對印尼雅加達NPCT1(New Priok Container Terminal One)少數股權收購，進一步強化東南亞節點。

而地中海航運(MSC)、馬士基和達飛航運等巨頭，均不約而同地通過收購碼頭實現垂直一體化發展，藉此增強對供應鏈的掌控力。如果MSC通過其旗下Terminal Investment Limited(TiL)，與全球投資巨頭貝萊德(BlackRock)組成的財團，順利收購李嘉誠的和記港口80%股權，將成為全球最大港口和碼頭運營商。

馬士基航運與中遠海運也都陸續有碼頭收購投資案傳出，我國貨櫃三雄則專注船運本業，在碼頭方面的投資偏重本國碼頭投資，不輕易出手海外投資。