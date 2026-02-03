ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

去年雙子星聯盟準班率高達81%　但謝志堅看彈性調節運力更重要

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

▲馬士基航運與赫伯羅德合組的雙子星聯盟，去年準班率高達81%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

挪威知名海運市場分析平台Xeneta在《2025年度可靠性評分卡》報告中，根據年度平均可靠性排名，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟船期，以81%的準時靠港率和僅-0.4天的延誤時間遙遙領先。而非聯盟船準點率為34%(未減班)、地中海航運(MSC)27%、海洋聯盟與卓越聯盟都是26%。

雙子星聯盟船期的高準點率，是幹線母船僅彎靠樞紐港與不輕易刪減航班換來的，在市場船噸過剩，船公司靠減班避免市場運價大幅下跌情況下，但是減班會影響正常船期，是準點率重要還是減班重要，陽明海運前董事長謝志堅表示，在供給大於需求的情況下，他認為彈性調節運力較準點率重要。

雙子星聯盟組成一年，該聯盟的高準點率策略，其他貨櫃船公司高階認同的也不少，其中有人指出，準點可以提高船舶周轉與航線周轉率，同時降低成本，對客人也可以強化產品穩定性。

一家超大型攬貨公司負責人則指出，歐洲的託運人最支持雙子星的操作策略，但是亞洲與美國的託運人愛好直航船，而雙子星聯盟為了準點，母船僅彎靠樞紐港，其他港口貨載要靠集貨船或所謂的穿梭船(shuttle)運到樞紐港，加上轉船的時間，直航船縱然因減班打亂船期，或彎靠港多拉長船期，實際貨到港時間卻不見得輸給雙子星。

謝志堅則分析，有些貨對時間要求很高，例如百貨連鎖要推出的新款服飾、電子新品等，預計哪天上市，廣告都打出去了，要求的是貨在上市前運抵，這些貨就會優先選船期準確的船隻，但是像罐頭、合板等時效性不高的商品，就不在乎準點率有多高。

根據赫伯羅德的說法，在建構完整的集運網路，並實現高準點率，取得客戶信任後，估計今年獲利可以明顯提升，而實際成效到底如何，時間會證明一切。

謝志堅認為，在市場新造船陸續交船，過剩的運力持續累積後，船公司以減班、減速等方式彈性調節運力，可避免市場淡季運價大幅下殺，是必要的手段。而雙子星之外的另兩大聯盟，也會參考雙子星的優點，精選直靠港，不必再港港彎靠，藉以提升船期準確率。

Xeneta分析師Destine Ozuygur則是盛讚雙子星的策略，表示那些設計出簡單而具有韌性網路的運營商，與那些追求複雜性、運力集中化及戰術性調整的運營商之間存在顯著差異。他認為，這種差異並非偶然：「最引人注目的是2025年兩大新聯盟間的鮮明對比，其早期決策模式決定了後續發展軌跡。雙子星其運營模式側重減少停靠點、垂直整合碼頭、建立廣泛的接駁系統並聚焦北美市場，「這些戰略決策為日常運營奠定了成功基礎。」

在2025年，雙子星僅取消18個航次，而卓越聯盟取消多達181個航次。Ozuygur認為，雙子星對絕對最低空白航次承諾的堅持，是比準點率更少被關注的獨特優勢。

對於哪個聯盟營運策略最佳，攬貨業者認為，去年與今年相關船公司的獲利率，應該可以作為評判的標準。

關鍵字： 雙子星聯盟準班率81%謝志堅彈性調節運力

