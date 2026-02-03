台積電漲45元至1810　台股飆669點至32293

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以31737.66點開出，指數大漲113.63點，漲幅0.36％。指數隨後漲勢擴大，上漲669.80點至32293.83點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到1810元，漲幅2.55％；鴻海（2317）上漲4元至218.5元；聯發科（2454）上漲35元至1740元；廣達（2382）上漲5.5元來到278.5元；長榮（2603）上漲2元至186元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲515.19點或1.05％，收在49407.66點；標準普爾500指數上漲37.41點或0.54％，收6976.44點；那斯達克指數上漲130.29點或0.56％，收在23592.11點；費城半導體指數上漲136.02點或1.7％，收8134.49點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49407.66 ▲515.19 ▲1.05% S&P500 6976.44 ▲37.41 ▲0.54% NASDAQ 23592.11 ▲130.29 ▲0.56% 費城半導體指數 8134.49 ▲136.02 ▲1.7%

資料來源：證交所