記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

▲旺宏今日強勢反彈一度漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

市調機構集邦科技（TrendForce）最新記憶體產業調查出爐，上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，激勵今（3）日記憶體族群反攻氣勢，旺宏（2377）一馬當先，以92元開出直奔93.2元漲停價位，南亞科（2408）、華邦電2344）、創見（2451）、威剛（3280）、十銓（4967）等個股漲幅也有半根停板，

農曆年前，市場落袋為安心態濃厚，獲利了結賣壓出籠，加上中國NAND Flash（快閃記憶體）龍頭長江存儲科技原定在明（2027）年才量產的武漢新廠投產時程提前到今（2026）年下半年實現，恐打落記憶體產業超級循環，造成昨（2）日記憶體族群急速拉回。

然而，集邦科技最新記憶體產業調查出爐，今年第一季AI、資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，DRAM合約價將從1月初公布的季增55～60%，改為上漲90～95%，NAND Flash合約價則從季增33～38%上調至55～60%。

第一季報價吃下定心丸，記憶體今日展開反攻，旺宏表現最為強勢，亮燈漲停來到93.2元，站回89元五日線，儘管早盤記憶體族群攻勢凌厲，也不敵獲利了結賣壓，華邦電從123.5元高檔一度殺至116元平盤價位，南亞科最高來到314元，重返300元大關，惟獲利了結賣壓出籠，漲勢跟著降温，一度殺到平盤。

