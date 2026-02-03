ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

▲▼台新Pay+正式開通「PayPay」，最高回饋上看20.8%。（圖：台新銀提供）

▲台新Pay+正式開通「PayPay」，最高回饋上看20.8%。（圖：台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。

▲▼6大paypay 。（AI協作圖／記者林潔禎製作，經編輯審核）

PayPay是日本市佔率第一的電子支付，可使用PayPay付款的店家超過百萬家。惟目前開通這5家電支業者連結扣款方式大不同，可以連結信用卡包括台新Pay+、玉山Wallet與街口支付（JKO Pay），其中玉山銀行包含日圓雙幣卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於如果使用銀行帳戶扣款，各家差異大，玉山Wallet除掃碼扣款以新台幣扣款外也可以連結自家外幣帳戶，用日幣直接付，其餘4家都要直接扣新台幣，扣款帳戶依各家規定而不同。

而台新Pay+開通日本PayPay服務，台新銀行攜手PayPay商家推出期間限定高回饋方案。即日起至2026年6月30日，於日本PayPay特約商店使用台新Pay+消費，綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等日本熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家最高7%折扣，整體回饋最高上看20.8%，加上海外交易免1.5%手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

全盈+PAY特別推出限時回饋活動，即日起至4/30期間，於日本使用全盈+PAY掃碼「PayPay」付款，新戶可享筆筆10%全盈儲值金回饋，每人回饋上限100元；既有用戶則享筆筆5.5%全盈儲值金回饋，單筆最高回饋50元、每人每月回饋上限150元。此外，活動期間累積消費滿999元新臺幣，即有機會獲得日本雙人來回機票；消費累積滿 10,000元新台幣，再加贈30萬全家Fa點（每人每月限領一次、每月限量50份）。
 

關鍵字： 標籤:台新Pay+PayPay日本支付電子支付高回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

推薦閱讀

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。

2026-02-03 13:36
低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

SpaceX近期也向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，計劃發射最多達百萬顆太陽能供電衛星，以形成高頻寬、光學連結的太空AI運算平台，PCB板相關燿華（2367）表現最為強勢，鎖住54.1元漲停價位，全新（2455）、兆赫（2485）、耀登（3138）、啟碁（6285）等四檔一度刷漲停。

2026-02-03 11:49
記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

受到中國記憶體大廠提前開出記憶體新產能、產品報價低於市價3成等消息影響，投資人擔心需求轉變，記憶體股今（3）日原策動反彈，不料開盤2小時後急殺下挫，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）與晶豪科（3006）盤中皆觸及跌停價，台股也從早盤大漲逾669點急速收斂至漲約306點。

2026-02-03 11:18
首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

台彩今（3）日透露，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會，至於百萬大獎已刮出42個。

2026-02-03 13:17
保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。

2026-02-03 11:59
遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。

2026-02-03 11:52
台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

隨著人工智慧（AI）需求持續升溫，台積電（2330）先進製程再度成為全球晶片大廠爭奪焦點。市場最新消息指出，台積電2奈米（N2）製程已出現「高度競逐」情況，從手機晶片客戶到高效能運算（HPC）與AI ASIC設計商，均積極卡位未來產能。

2026-02-03 10:58
矽光子商轉年　訊芯刷漲停、2檔漲幅半根停板

矽光子商轉年　訊芯刷漲停、2檔漲幅半根停板

輝達將（2026）年定調為矽光子（SiPh）技術商轉元年，這也是「銅退光進」的關鍵轉捩點，市場點名訊芯-KY（6451）受惠AI、CPO等高速光通訊產業成長受惠者，今（3）日跳空鎖定189.5漲停價位，全新（2455）、波若威（3161）漲幅逾半根停板，千元股光聖（6442）、聯亞（3081）維持紅盤之上。

2026-02-03 10:51
世界先進去年獲利79億元　董事會拍板配息4.5元

世界先進去年獲利79億元　董事會拍板配息4.5元

晶圓代工廠世界先進（5347）公告董事會通過2024年第四季及全年財報，去年第四季稅後每股盈餘（EPS）為0.95元，全年EPS達4.3元。董事會同時決議，每股配發現金股利4.5元，連續第五年維持相同配息水準，展現穩健的股東回饋政策。

2026-02-03 11:02
記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

市調機構集邦科技（TrendForce）最新記憶體產業調查出爐，上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，激勵今（3）日記憶體族群反攻氣勢，旺宏（2377）一馬當先，以92元開出直奔93.2元漲停價位，南亞科（2408）、華邦電2344）、創見（2451）、威剛（3280）、十銓（4967）等個股漲幅也有半根停板。

2026-02-03 09:59

讀者迴響

熱門新聞

記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

即／威力彩連28槓　下期飆9.7億

快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

台積電漲45元至1810　台股飆669點至32293

黃仁勳離台前親曝布局！輝達將在台擴張

輝達「南台灣設總部」？　黃仁勳：多數工程師都在台北

快訊／夢到「萬馬奔騰」買刮刮樂　彰化40歲強運男2度中百萬

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

黃仁勳點火AI炫風！00982A主動伴飛　年化配息率飆逾10% 配息次次高　封關前卡位

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366