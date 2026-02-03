遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

▲台新Pay+正式開通「PayPay」，最高回饋上看20.8%。（圖：台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導



台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。

PayPay是日本市佔率第一的電子支付，可使用PayPay付款的店家超過百萬家。惟目前開通這5家電支業者連結扣款方式大不同，可以連結信用卡包括台新Pay+、玉山Wallet與街口支付（JKO Pay），其中玉山銀行包含日圓雙幣卡。

至於如果使用銀行帳戶扣款，各家差異大，玉山Wallet除掃碼扣款以新台幣扣款外也可以連結自家外幣帳戶，用日幣直接付，其餘4家都要直接扣新台幣，扣款帳戶依各家規定而不同。

而台新Pay+開通日本PayPay服務，台新銀行攜手PayPay商家推出期間限定高回饋方案。即日起至2026年6月30日，於日本PayPay特約商店使用台新Pay+消費，綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等日本熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家最高7%折扣，整體回饋最高上看20.8%，加上海外交易免1.5%手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

全盈+PAY特別推出限時回饋活動，即日起至4/30期間，於日本使用全盈+PAY掃碼「PayPay」付款，新戶可享筆筆10%全盈儲值金回饋，每人回饋上限100元；既有用戶則享筆筆5.5%全盈儲值金回饋，單筆最高回饋50元、每人每月回饋上限150元。此外，活動期間累積消費滿999元新臺幣，即有機會獲得日本雙人來回機票；消費累積滿 10,000元新台幣，再加贈30萬全家Fa點（每人每月限領一次、每月限量50份）。

