友達低軌衛星獲經部A+研發計畫　專攻車用、海事、航空3大應用

經濟部產業技術司今（3）日表示，今年1月27日召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第2次決審會議，通過友達光電股份有限公司、超象科技股份有限公司及映智科技股份有限公司等3項研發計畫，應用領域涵蓋低軌衛星通訊、智慧醫療與高安全身分驗證。相關計畫將結合我國在顯示製程、半導體、感測器及人工智慧等產業優勢，推動高附加價值產品與關鍵技術自主研發，協助產業跨域應用、拓展國際市場，強化台灣在新興科技領域的整體競爭力。

其中，友達光電（2409）提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，因應低軌寬頻衛星應用由固定式家戶聯網設備，逐步延伸至車用、海事及航空等移動通訊場景的國際趨勢，開發全球首款兼具衛星通訊功能與高透光特性的天線產品。

經濟部指出，該計畫結合友達在顯示與材料技術的深厚基礎，並攜手低軌衛星射頻晶片技術夥伴，突破傳統天線在外觀整合及應用場域上的限制，未來可廣泛導入衛星通訊與車用電子領域，協助台灣面板產業切入高附加價值市場，推動跨域整合與產業升級。

在智慧醫療方面，超象科技推動「超音波CMUT感測器、發射晶片與AI影像判讀整合研發計畫」，針對現行手持式超音波設備影像解析度不足、操作高度仰賴臨床經驗，以及系統功耗偏高等問題，攜手國內產學研單位共同開發新世代智慧超音波核心模組。透過整合新型感測器、高效率晶片與人工智慧影像判讀技術，在體積小、耗電低的條件下，仍能提供更清晰影像，協助醫師快速且準確判讀，未來可廣泛應用於臨床診斷及醫學教學場域。

至於高安全身分驗證領域，映智科技（6563）提出「FAP45 TFT電容式指紋感測技術開發計畫」，鎖定高安全身分驗證設備長期仰賴進口，以及現有指紋辨識技術在潮濕或乾燥環境下準確度易受影響、成本偏高等問題，開發新一代指紋感測技術。

經濟部表示，該技術結合雙指同步辨識與人工智慧防偽判斷機制，即使在不同手部乾濕條件下，也能維持穩定且精準的身分驗證，同時有效降低製造成本，兼顧高安全性與實際應用需求。未來可應用於機場邊境通關、行動警政、金融身分驗證及選舉身分查驗等高安全場域，並可望拓展歐美及亞太市場，提升台灣高安全身分驗證技術的國際競爭力。