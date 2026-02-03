記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到中國記憶體大廠提前開出記憶體新產能、產品報價低於市價3成等消息影響，投資人擔心需求轉變，記憶體股今（3）日原策動反彈，不料開盤2小時後急殺下挫，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）與晶豪科（3006）盤中皆觸及跌停價，台股也從早盤大漲逾669點急速收斂至漲約306點。

至上午11點15分，華邦電已從104.5元跌停價打開，但仍有7.33%跌幅，成交量33.9萬張為上市公司第1大；南亞科由跌停價265元迅速收斂至下跌10元或3.4%，暫報284元，成交量13.6萬張居排行榜第7名；群聯摜至跌停價1935元，雖跌勢收斂，惟仍下跌150元或6.99%暫報1995元；晶豪科摜跌停價165元，隨後小幅收斂，下跌14元或7.65%，暫報169元。

市場傳出中系NAND Flash領導大廠長江存儲傳將被賦予關鍵的「維穩」大任，近來低調切入DRAM與高頻寬記憶體(HBM)技術領域，日前更已完成LPDDR5工程樣品開發，預計今年下半年啟動的武漢三期新廠，較市場預期提前半年，並將以DRAM為擴產重心。不過這項消息長江存儲並未向外證實。

另外，業界傳出，中國DRAM大廠長鑫科技對DDR4的報價「低得嚇人」，其中DDR4 32GB模組以138美元拋售（約新台幣4200元），低於市價3成，倒貨效應下進一步干擾記憶體報價，導致類股遇到亂流。