低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

SpaceX近期也向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，計劃發射最多達百萬顆太陽能供電衛星，以形成高頻寬、光學連結的太空AI運算平台，PCB板相關燿華（2367）表現最為強勢，鎖住54.1元漲停價位，全新（2455）、兆赫（2485）、耀登（3138）、啟碁（6285）等四檔一度刷漲停。

燿華為台灣前三大手機用PCB廠，近年積極切入低軌衛星、AI伺服器及高階HDI領域，去年因部分衛星客戶調整供應鏈配置，要求生產基地轉往海外，泰國新廠仍處建置與產線銜接階段，隨著泰國新廠產線到位，預計今年第二季起趨於正常，低軌衛星產品占比有望回升至20%，低軌衛星題材發酵，燿華今日股價鎖住54.1元漲停價，創下2000年4月以來新高，漲停委買達2萬張。

兆赫今日結束處置恢復正常交易，早盤在追價買盤簇擁下，直奔42.4漲停價位，創下2016年6月以來新高價位，惟中場過後，股價一度翻黑。

啟碁去年每股稅後盈餘（EPS）為2.06元，全年EPS為6.41元，法人指出，啟碁產品結構也出現質變，從傳統無線網路產品，轉型到更高階的產品，去（2025）年約占營收10%的低軌道衛星產品，在客戶出貨帶動下，今年營收占比也將提升，同時，美系交換器廠商的企業用800G交換器產品，可望在第三季開始出貨，推升今年營運成長，今（2026）年EPS落在8.5元以上。

