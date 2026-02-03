保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

▲金管會外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。

保險局公告，國泰產在辦理第三人責任保險附加駕駛人傷害保險核保作業，未落實執行取得被保險人簽名同意且未確實審閱被保險人簽章等情，核有違反保險法相關規定。

另外，金管會對國泰產辦理一般業務檢查，發現公司辦理商業火災保險核保作業，對於有出險紀錄案件，於續保時有予以減費且未留存評估軌跡；辦理資訊安全管理作業，對於提供跨機構合作夥伴之資訊服務，未採用雙因子驗證或相關身分驗證方式，以及AIX主機及相關防火牆最高權限使用者帳號，由資訊部門持有供日常維運使用，有未依「保險業辦理資訊安全防護自律規範」第4條之1第10款及第18條規定辦理之情事。

金管會指出，3案皆各罰60萬元，合計國泰產因此挨罰180萬元。

此外，新光人壽2023年及2024年間辦理投資型保險契約終止作業對於T日之認定，有未依照內部規定及條款約定辦理，而以電訪完成日或審核完成日為T日等情形，遭罰60萬元。

中再保也是因辦理高風險系統帳號管理作業，對最高權限帳號有未依「保險業辦理資訊安全防護自律規範」第4條之1第11款規定採雙因子驗證或納入特權帳號管理系統之方式強化監控，遭罰60萬元。