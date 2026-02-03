靠股票賺了百萬！看好傳產股「All in資產」　一年後慘況曝

▲原PO股票慘賠。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名40歲的網友分享，前幾年因為投資賺了一些錢，買了一間房子，手上持股價值幾百萬，看好AI趨勢，猜測低階傳產也會吃到紅利，將資金All in傳產股，一年過去了，資產全部敗光，讓他對未來的財務與人生感到迷惘與不安，「還有希望嗎？」貼文掀起網友熱論。

原PO在PTT發文，前幾年投資狀況逐漸好轉，手中累積了數百萬元股票資產，並以貸款8成、40年期的方式購入一間房子，對未來財務規畫抱有期待。然而，去年因判斷AI相關題材漲幅已高，看好低階傳產股，於是將全部資金投入相關標的。

未料市場走勢與預期出現明顯落差。隨著時間推移，手中傳產股表現不如預期，帳面虧損逐漸擴大，「少則負1～20%，多則負6～70%，資產直接敗光」。他感嘆，本來還打算大賺一筆，提早還完房貸，「現在連能不能在40年內還清都不敢想，很怕反而還得從房子增貸過生活，一年前的錯誤抉擇導致一年後的絕望。」

貼文曝光，網友安慰他，「至少你還有房子」、「是什麼想法會想歐印傳產？」「只要活著，身體健康，什麼都有可能」、「沒融資被斷頭房子賠掉欠一屁股債都還好吧，人還活著，錢再賺就有了」、「光有房就是贏家了」、「有房已經屌打80%鄉民了」、「我40歲創業，賠光資產直接歸0，房子也賣掉了，老婆跟工作全沒，今年47了，有房子車子女朋友，給你參考」。