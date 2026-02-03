封關倒數七天「抱股過年」劇情悄然上演：這檔主動ETF本週被買爆、規模績效雙領先

財經中心／綜合報導

下週即將封關，台股本週走勢卻像坐上三溫暖：盤面忽上忽下、市場觀望氣氛濃厚，但「抱股過年」的資金並沒有縮手，反而趁震盪加碼卡位。尤其在台指期夜盤走揚、情緒轉暖之際，市場開始出現「報復性反彈行情起跑」的期待，帶動資金把焦點放回更能掌握輪動、又能抱著過年的配置工具。

主動式ETF單月吸金200億、資金逆勢進場

根據 CMoney 統計，去年底主動式ETF整體規模約 1,700億元，短短一個月截至 1/30 已快速攀升至 1,900億元，單月吸金約 200億元。在高檔震盪、題材輪動加速的環境下，投資人不只想「參與行情」，更想「用更有策略的方法參與」，主動式ETF因具備動態調整與汰弱留強的彈性，成為資金偏好的承接方向。

抱股過年首選浮現 本週「被買爆」的是這檔：00991A近一週規模大增19億

在這波資金浪潮中，又以今年以來績效領先的 00991A 買氣最旺。CMoney統計顯示，00991A近一週規模大增 19億元，在10檔台股主動式ETF中規模增加最多；同時其受益權單位數排名第一，呈現「買氣、人氣、績效」同步走強的三冠王態勢。市場解讀，這類資金選擇往往反映一種心態：封關前雜訊多、但不想錯過年後行情的人，會傾向挑選「能跟上趨勢、又有人替你做功課」的工具抱著過年。

AI基本面沒變、技術面有拉回壓力 反而成為資金重新上車的理由

近期盤勢震盪的核心矛盾在於：AI產業的基本面敘事並未改變，但短線技術面出現漲多拉回的壓力，導致指數與權值股在高檔反覆洗盤。也因此，市場資金更重視「如何在震盪中持續待在場上」：不是用單點猜測高低點，而是用能因應波動、順著產業輪動調整配置的方式，等待反彈行情重新發動。

2026關鍵字是「搶」 從下游走向上游、缺貨與漲價題材將輪動接棒

00991A經理人呂宏宇指出，2026年盤勢的關鍵字是「搶」—資金寬鬆與景氣成長並行的環境下，市場容易從追求估值轉向「找獲利爆發力」，且產業供需可能逐步走向上游搶料、缺貨的結構，輪動速度也會更快。操作上，除了核心權值與趨勢主軸外，更要留意資金往上游與景氣循環股移動的路徑，包含記憶體、原物料與關鍵材料等「稀缺」題材；而在波動放大的年度，市場也更容易出現情緒性錯殺，反而提供主動選股逢低布局的機會。

封關前震盪本就是常態，從主動式ETF單月吸金200億、以及00991A本週規模大增19億、受益權單位數居冠的表現來看，資金已用行動做出選擇。對想參與年後行情、又不想被短線洗盤影響節奏的投資人而言，「抱股過年」或許不再只是抱著個股賭方向，而是抱著一套能跟上趨勢的策略工具，等行情回溫時把握下一段推進。