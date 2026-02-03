股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲113.63點開出，指數開高走高，盤中最高達32293.83點，最低31737.66點，終場收在32195.36點。

盤面其他焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1800元，漲幅1.98％；鴻海（2317）上漲2元至216.5元；聯發科（2454）上漲90元至1795元；廣達（2382）上漲3.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲1元至185元。

今天漲幅前5名個股為環科（2413）上漲4.05元，漲幅10％；中釉（1809）上漲2.4元，漲幅10％；穎崴（6515）上漲405元，漲幅9.98％；嘉雨思-創（6921）上漲7元，漲幅9.97％；燿華（2367）上漲4.9元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為泰聚亨-DR（911622）下跌0.46元，跌幅9.85％；宇隆（2233）下跌26.5元，跌幅9.19％；華邦電（2344）下跌10.5元，跌幅9.05％；晶豪科（3006）下跌14.5元，跌幅7.92％；美德醫療-DR（9103）下跌0.47元，跌幅7.5％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 環科（2413） 44.55 ▲4.05 ▲10.0％ 中釉（1809） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 穎崴（6515） 4465.0 ▲405.0 ▲9.98％ 嘉雨思-創（6921） 77.2 ▲7.0 ▲9.97％ 燿華（2367） 54.1 ▲4.9 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 泰聚亨-DR（911622） 4.21 ▼0.46 ▼9.85％ 宇隆（2233） 262.0 ▼26.5 ▼9.19％ 華邦電（2344） 105.5 ▼10.5 ▼9.05％ 晶豪科（3006） 168.5 ▼14.5 ▼7.92％ 美德醫療-DR（9103） 5.8 ▼0.47 ▼7.5％

資料來源：證交所