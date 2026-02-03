股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲113.63點開出，指數開高走高，盤中最高達32293.83點，最低31737.66點，終場收在32195.36點。
盤面其他焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1800元，漲幅1.98％；鴻海（2317）上漲2元至216.5元；聯發科（2454）上漲90元至1795元；廣達（2382）上漲3.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲1元至185元。
今天漲幅前5名個股為環科（2413）上漲4.05元，漲幅10％；中釉（1809）上漲2.4元，漲幅10％；穎崴（6515）上漲405元，漲幅9.98％；嘉雨思-創（6921）上漲7元，漲幅9.97％；燿華（2367）上漲4.9元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為泰聚亨-DR（911622）下跌0.46元，跌幅9.85％；宇隆（2233）下跌26.5元，跌幅9.19％；華邦電（2344）下跌10.5元，跌幅9.05％；晶豪科（3006）下跌14.5元，跌幅7.92％；美德醫療-DR（9103）下跌0.47元，跌幅7.5％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|環科（2413）
|44.55
|▲4.05
|▲10.0％
|中釉（1809）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|穎崴（6515）
|4465.0
|▲405.0
|▲9.98％
|嘉雨思-創（6921）
|77.2
|▲7.0
|▲9.97％
|燿華（2367）
|54.1
|▲4.9
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|泰聚亨-DR（911622）
|4.21
|▼0.46
|▼9.85％
|宇隆（2233）
|262.0
|▼26.5
|▼9.19％
|華邦電（2344）
|105.5
|▼10.5
|▼9.05％
|晶豪科（3006）
|168.5
|▼14.5
|▼7.92％
|美德醫療-DR（9103）
|5.8
|▼0.47
|▼7.5％
資料來源：證交所
讀者迴響